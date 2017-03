Detido o administrador dunha empresa por falsificación e estafa no contrato de obras na provincia de Lugo

A Garda Civil de Becerreá (Lugo) detivo a un veciño de Ponferrada (León) de 38 anos como presunto autor dos delitos de usurpación de identidade, falsificación de documento mercantil e estafa bancaria en relación a unhas obras adxudicadas.

Segundo informou o Instituto Armado, o pasado mes de xuño de 2016 a empresa da cal é administrador a persoa detida obtén a adxudicación mediante concurso público da realización de obras de acondicionamento e mellora de viarias de parroquias do termo municipal de Becerreá, cun prazo de finalización de dous meses desde a súa adxudicación.

Pasado devandito prazo compróbase por parte dos técnicos municipais que a empresa só realizou un 0,4% dos traballos, polo que o Concello abriu no mes de outubro do pasado ano un expediente de resolución do contrato por inexecución da obra.

No mes de xaneiro unha entidade bancaria reclamou ao Consistorio un importe de 11.600 euros por unha factura abonada á empresa adxudicataria do contrato, supostamente aceptada polo Concello en base a unha certificación de obra por traballos de adecuación de viarias de acceso en parroquias de Becerreá. Así, este feito delituoso foi posto en coñecemento por parte das autoridades municipais á Garda Civil.

Deste xeito, iniciouse unha investigación policial que constatou o 'modus operandi' realizado pola persoa detida, a cal aproveitaba as subvencións outorgadas pola Xunta para a mellora de infraestruturas viarias neste caso concreto, no Concello de Becerreá, "concursando coa empresa da cal é administrador contra outras empresas, ofrecendo unha oferta económica claramente moi vantaxosa, mesmo inferior ao custo real da obra".

A Benemérita indicou que empregaba "como aparencia de lexitimidade" ante as entidades financeiras estas adxudicacións, pois a obra é a cargo dunha Administración e "a propósito de que nunca levará a cabo as obras contratadas, acepta a licitación".

Pasado o prazo estipulado para a execución, "elabora un documento falsificado, simulando a aceptación dos traballos polo alcalde da localidade, empregando un selo falso, así como a súa firma e rúbrica, elaborando igualmente unha factura que contén unha certificación de obra inexistente e que se endosa á entidade financeira, a cal está nunha provincia diferente, infundiendo no banco a crenza de que o documento mercantil endosado é lexítimo", segundo describen as mesmas fontes.

ADIANTO DO IMPORTE

A entidade financeira adianta o importe da factura e esta, ao tentar reclamar o crédito ao debedor, atópase con que este nunca aceptou a factura porque os traballos contratados non existen.

Ao detido impútanselle os delitos de falsidade documental en documento mercantil, elaborando leste un documento falso co selo, firma, nome e apelidos do alcalde da localidade cunha aparencia de legalidade "que chega a infundir erro na entidade financeira", segundo matiza a Benemérita.

Engade que concorre así un delito de estafa bancaria, pois a entidade ingresa 11.600 euros na conta bancaria do detido, o que produce un prexuízo económico ao Concello de Berreceá na concesión da subvención autonomica.

A iso súmase a comisión dun delito de usurpación de estado civil, ao simular a participación no documento de endoso da persoa do alcalde, ao usar un selo falso, unha firma parecida á do rexedor e un nome e apelidos que nin sequera coinciden cos deste.

A investigación policial segue aberta e non se descartan novos prexudicado na actuación da empresa da cal é administrador a persoa detida, xa que se investiga se dita compañía accedeu a máis concursos públicos noutras administracións aproveitando as subvencións existentes para acometer este tipo de obras.

"Obsérvanse indicios para pensar que puido reproducir o mesmo modus operandi con outros prexudicados", segundo conclúe o Instituto Armado.

OUTRO DELITO DE ESTAFA

No marco da ampliación das investigacións impútaselle outro delito de estafa á persoa detida por un importe de 2.500 euros ao contratar a unha empresa facéndose pasar por un veciño de Becerreá e ao manifestar que o Concello lle encargou a execución dun traballo de adecuación de vías da localidade.

A Garda Civil agrega que contrata a unha empresa para que realice uns labores de limpeza das cunetas en viarias de Becerreá cunha pa mixta, "a propósito do expediente aberto por inexecución dos traballos por parte do Concello".

Dita empresa prexudicada realizou o traballo "convencida" de que os labores serían abonadas polo contratante, ao contar supostamente co respaldo da corporación municipal. A persoa detida por todos eses feitos foi posta a disposición xudicial.