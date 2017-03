Consello.- A Xunta amplía as lanzadeiras de emprego que contribuirán a axudar a 140 persoas a atopar un traballo

A Xunta, en coordinación coa Fundación Santa María La Real e co apoio da Fundación Telefónica, levará a cabo este ano unha nova edición de lanzadeiras de emprego que, na súa segunda convocatoria, amplíase e funcionará en sete concellos para axudar a 140 persoas a atopar un posto de traballo.

O programa desenvolverase a partir de maio en Santiago, A Coruña, Ferrol, Carballo, Lugo, Pontevedra e Lalín ao longo de cinco meses nos que, entre outras actividades, os alumnos aprenderán a actualizar o seu currículo e levarán a cabo simulacións de entrevistas de traballo.

Tamén coñecerán novas técnicas de comunicación e reforzarán a procura en internet, entre outras habilidades. Do que se trata é de mellorar a súa empregabilidade desenvolvéndose a nivel persoal.

O programa de traballo inclúe técnicas de 'coaching' e o desenvolvemento da intelixencia emocional e fomento da cultura emprendedora, entre outras.

Os interesados poden anotarse á iniciativa ata o 20 de abril a través da web de lanzadeiras, nas oficinas de emprego e puntos habilitados. Os participantes poden ter entre 18 e 59 anos e, neste exercicio, como novidade, case o 70 por cento deben pertencer a colectivos con máis dificultades para atopar un emprego.

REORDENACIÓN DO SISTEMA VIARIO

Por outra banda, o Consello da Xunta autorizou este xoves a firma dun convenio do Goberno galego con Endesa Xeración S.A. para a reordenación do sistema viario das Pontes (A Coruña), para alcanzar o cumprimento da central térmica dunha directiva europea referida a as emisións industriais.

O convenio suporá a renovación e mellora das estradas da zona, cuxo custo asumirá economicamente Endesa, cunha achega de 3,9 millóns de euros.

Unha vez que se analicen as posibles alegacións e informes, iniciarase a redacción do proxecto de construción, que se espera poida estar aprobado a finais de 2017 para a licitación de obras. A vixencia do convenio finaliza o 31 de decembro de 2019.

O Goberno tamén aprobou as expropiacións necesarias para a construción dunha senda na AC-840 entre a Travesía de Curtis e Alto da Espeniña, cun investimento de case 500.000 euros.

EMISIÓNS

Por último, a Consellería de Medio Ambiente deu a coñecer na reunión do Executivo o contido do informe preliminar sobre as emisións de gases de efecto invernadoiro das instalacións afectadas polo comercio de dereitos de emisión en 2016.

Así, as 48 instalacións que participaron ao longo do exercicio no comercio de dereito de emisión de gases de efecto invernadoiro (GEI) declararon un total de 14,1 millóns de toneladas de CO2, o que se traduce nun descenso de case un 8 por cento, é dicir, 1,2 toneladas menos que en 2015.

Neste exercicio, as instalacións galegas declararon 15,3 millóns de toneladas.