Catro anos despois, Los Chikos del Maiz e Habeas Corpus volven reunirse no seu grupo conxunto Riot Propaganda para editar o seu segundo álbum, 'Agenda oculta'. E como resultado dan lugar a un son contundente a base de instrumentación rock, coroado con mensaxes incendiarias das voces de Nega, Toni e Mars. Este sábado actúan en Santiago de Compostela (Sala Malatesta, 21,30 horas).

Contestatarios como sempre, Riot Propaganda falan no seu regreso destes anos nos que os efectos da crise acrecentaron a desigualdade social e a miseria, sen esquecerse das políticas de recortes sociais. "A crise non é conxuntural, é algo estrutural, veu para quedar e está comodamente instalada no mundo laboral, entre os pensionistas e entre os mozos", expón a Europa Press o vocalista Mars.

E engade Toni Mejías: "Pero hai moita xente que non o ve. Se ti máis ou menos tes unha estabilidade e a televisión diche que a crise se está acabando, ao final o crees. Parece mentira que haxa que insistir en que seguimos en crise, pero hai moita xente que vive ben na súa burbulla e o resto non existe. Aínda que sexa difícil baixar á rúa e non atoparche a alguén pedindo ou buscando no lixo".

Para Mars, "a imaxe que se trata de transmitir, sobre todo nos últimos dous anos, é de fin da crise, algo no que o aspecto psicolóxico de masas inflúe moito". Nega, pola súa banda, apostila que "no macroeconómico igual está a saírse da crise, pero está a deixarse na cuneta a unha chea de xente que queda fóra do sistema", polo que denuncia que "hai mesmo xente que ten traballo e non sae da pobreza por culpa da precariedade".

DIVERSIDADE ESTILÍSTICA

A crise é, por tanto, un dos temas que se tratan en Agenda oculta, traballo editado en tres formatos: Disco-libro, vinilo e dixital. En total, oito novas cancións nas que guitarras e rap únense para tratar temas sociais de absoluta actualidade, viaxando por unha suculenta variedade de estilos, desde o metal ata o funky e os sons acústicos.

"Quitando 'Plata o plomo', que é un pouco Riot Propaganda do primeiro disco, en este quixemos experimentar e hai moito máis hardcore e máis punk, cancións funk e mesmo unha versión libre do 'Rockin' in the free world' de Neil Young", explica Nega, quen recalca que fixeron o que lles "apetecía". "É fácil calcar a mesma fórmula que funcionou a primeira vez, pero non somos de amarrar o resultado, non saímos a empatar, saímos a gañar o partido", remacha.

Toda esta diversidade, na que caben mesmo guitarras acústicas, débese, segundo Mars, a que "os parámetros da banda en realidade están aínda por definir". Por iso, afirma que este álbum é "máis variado que o anterior" porque Riot Propaganda "ten aínda unha chea de posibilidades que xa se verán no futuro".

Prosegue Mars recalcando que todos os membros da banda queren participar na composición, o cal lle leva a asegurar que "o feito de que haxa diferentes opinións enriquece o resultado". "O importante é chegar a un mínimo de consenso para avanzar", apostila, antes de que Toni Mejías tercie entre risas que "ao final", como son "impares, tírase de democracia interna".

FANZINE DISCO-LIBRO

O álbum vén acompañado dun fanzine con textos de distintos colectivos, asociacións ou persoas que, do mesmo xeito que as cancións do grupo, buscan mostrar a realidade social que, segundo Riot Propaganda, "ocultan os medios de comunicación, para así pór o berro ceo ante as inxustizas e as desigualdades que a maioría nos tocou vivir".

Toma a palabra Mars para lembrar que tanto Los Chikos del Maiz como a súa banda Habeas Corpus, "cada cal desde o seu ámbito", caracterizáronse "por facer fotografías do que ocorría" ao seu ao redor. "Nunca escapamos da realidade, senón que foi nosa fonte permanente de inspiración", apunta.

Asente Toni Mejías mentres engade que, efectivamente, Los Chikos del Maiz sempre se caracterizaron " por narrar a actualidade, aínda que ás veces haxa referencias que queden obsoletas nos nomes propios". "Pero o contexto e a intencionalidade dos temas permanece. É duradeira e case diría eu que é eterna mentres se manteñan as desigualdades en todos os terreos, como segue ocorrendo", completa Mars.

Aparece outra vez na conversación a versión de 'Rockin' in the free world' de Neil Young, rebautizada por eles como 'Bienvenido al paraíso', un tema no que se traslada a letra "ao contexto actual de España". "Faise moi próxima a historia porque lle pomos nome e apelidos ao día a día da xente que o está pasando mal, ao teu veciño, á túa amiga, ao pensionista", explica Nega.

CANCIÓN PROTESTA

Desta maneira, dalgunha Riot Propaganda manteñen viva a tradición desa tradicional canción protesta que, "cambia de forma pero sempre está aí presente", tal e como sinala Mars. "Somos herdeiros desa canción protesta que, con independencia de que estea máis ou menos presente nun tempo determinado, permanece e permanecerá", engade Mars, quen cita a Lluis Llach, Joan Manuel Serrat ou Paco Ibánez como algúns dos precursores dunha tendencia na que tamén engloba ao punk.

E achega a súa visión Nega: "De feito, a canción protesta empeza en Estados Unidos cos músicos de jazz, enlaza co country e o folk de Pete Seeger e tantos outros, cando ían cantautores subíndose nos trens a tocar. Logo houbo as súas subidas e baixadas, con Bob Dylan no sesenta e o movemento hippy. Máis preto no tempo tivemos a Rage Against the Machine ou Public Enemy. Sempre hai alguén que está aí denunciando".

XIRA DE PRESENTACIÓN

Co disco xa na rúa, a banda prepárase para a correspondente xira de presentación. "O volume nos ensaios é insportablemente alto", desvela entre risas Mars antes de que Nega sinale que tendo en conta que o seu regreso foi "moi ben recibido", a volta á estrada "pinta moi ben".

"O músico ten sempre certo medo cando lanza unhas cancións porque non sabes se van gustar. Pero estamos a vender moitas entradas para a xira por salas antes dos festivais", adianta, antes de que fale Toni Mejías: "Esperamos que o disco guste e que vaia moita xente a vernos. Non sabes ata que punto espertas conciencias ou che escoitan para desconectar, pero confiemos en que a música sirva para algo máis que só gozar".

Riot Propaganda teñen unha axenda ben repleta para os próximos meses, tanto en concertos propios como en festivais. As súas datas inminentes son en Valladolid (24 de marzo), Santiago de Compostela (25 de marzo), Zaragoza (31 de marzo) e Barcelona (1 de abril). No apartado de festivais, destacan Viña Rock, Alterna, Rivas Rock, Iruña Rock ou The Juerga's Rock, entre outros.