A galega 'Einstein-Rosen', mellor curtametraxe no festival de cinema e ciencia do CERN

A curtametraxe galega 'Einstein-Rosen' recibiu o premio á mellor curtametraxe no 'CineGlobe', o festival de cinema e ciencia do CERN.

A curtametraxe galega 'Einstein-Rosen'.

A curtametraxe, rodado no Barrio das Flores da Coruña e dirixido por Olga Osorio --foi rodado cun equipo cento por cento galego--, recibiu este sábado pola noite o principal galardón do festival suízo, no que competían 92 curtametraxes de todo o mundo.

A curtametraxe alzouse co premio principal do festival, no que tamén se concederon galardóns a mellor documental, mellor curtametraxe dun minuto e premios do público.

'Einstein-Rosen' ambiéntase no ano 1982 e conta a historia de dous irmáns, o máis pequeno dos cales asegura atopar un buraco de verme.

A xuízo do xurado, a curtametraxe encarna á perfección o espírito do festival, que desde hai 10 anos celébrase no CERN --Organización Europea para a Investigación Nuclear, con sede en Suíza--.

Os novos protagonistas da curtametraxe son Teo e Óscar Galiñanes, que comparten cartel cos veteranos Ricardo de Barreiro e Xúlio Abonjo. O curto é unha produción de Miss Movies (Juan Galiñanes e Olga Osorio) e nel traballaron unhas 30 persoas.

Para a súa realización, contou co apoio do Concello da Coruña, así como de varias empresas e institucións da cidade.

GALARDÓNS

Con todo, este non é o primeiro premio que recibe o curto, que foi galardoado recentemente co Mestre Mateo á mellor curtametraxe; premio á mellor comedia de ciencia ficción no Boston SciFi Filme Festival; e premio do xurado á mellor curtametraxe no Bram! de Castellar do Vallés.

Tamén gañou o premio 'Fanecas' --outorgado polo público infantil-- no PequeFilms; o premio ao mellor curto galego en Curtas Filme Fest; o galardón do público e do xurado no FKM da Coruña; mellor curto en 'Con outra mirada' de Gijón; e mención especial aos mellores actores para Óscar e Teo Galiñanes na Mostra de Curtas de Noia.

A curtametraxe estreouse en sección oficial en Sitges Filme Festival e participou xa nas seccións oficiais de prestixiosos festivais, como o Leuven International Filme Festival e o New York Children's International Filme Festival.

A próxima semana estará no festival máis importante de Lituania, o Vilnius International Filme Festival Kino Pavasaris, dentro da sección 'Eureka'. Tamén estará noutras importantes citas, como Imaxine en Amsterdam; Newport Beach Filme Festival; First Glance en Los Ángeles; e en FantFest de Bilbao, entre outros. En total son 45 as seleccións nacionais e internacionais que leva acumuladas ata o momento.