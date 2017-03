A Garda Civil detén aos autores do roubo dun centenar de tubos de ferro nun viñedo de Portas (Pontevedra)

A Garda Civil detivo a un veciño de Portas e outro de Vilanova de Arousa (Pontevedra), como os supostos autores do furto dun centenar de tubos de ferro galvanizado, que foran subtraídos nun viñedo situado no municipio pontevedrés de Portas.

As investigacións, tal e como indicou o Instituto Armado nun comunicado, iniciáronse o pasado mes de febreiro cando un veciño do municipio denunciou no Posto da Garda Civil de Caldas de Reis (Pontevedra) a subtracción de 100 tubos de ferro galvanizado que tiña nun viñedo situado no lugar de Liñar (Portas).

Ao valor dos tubos, que supera os 1.000 euros, hai que sumarlle os "elevados daños materiais" polas desfeitas que lle causaron na plantación.

As pescudas policiais levadas a cabo polo equipo de investigación de Vilagarcía de Arousa co apoio dos efectivos do Posto de Caldas de Reis deron o seu froito esta semana, ao detectar un vehículo que transportaba unha importante cantidade de tubos con destino a unha leira da parroquia de Sayar (Caldas de Reis).

Ao chegar á leira onde ían ser reutilizados os tubos (56 en total), comprobouse que formaban parte da partida que fora sustraída, e que o seu actual propietario compráraos sen coñecer a súa ilícita procedencia. No entanto, procedeuse á incautación dos mesmos para ser postos a disposición da autoridade xudicial.

As investigacións concluíron coa identificación e detención de A.C.R., de 30 anos de idade e veciño de Portas, e de D.I.P., de 24 anos de idade e veciño de Vilanova de Arousa, como supostos autores da subtracción.

En concreto, acúsaselles da comisión dun delito de furto. De feito, en poder dun dos detidos incautáronse outros 15 tubos.

Unha vez instruídas as correspondentes dilixencias, que se remitiron ao Xulgado de Instrución de garda de Caldas de Reis, os arrestados quedaron en liberdade coa obrigación de comparecer ante a autoridade xudicial cando sexan requiridos.