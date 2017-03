Avanza a creación dunha gran plataforma en contra do eucalipto en Galicia

A Asemblea contra a Eucaliptización de Santiago e contorna, celebrada esta fin de semana, acordou impulsar accións comúns con outras plataformas do país cos mesmos obxectivos, en concreto coa iniciativa Cousa de Raíces, para establecer sinerxías na loita contra esta especie foránea.

Avance do eucalipto fronte ás carballeiras | Fonte: Adega

Nese encontro tamén se acordou avanzar na concreción dun marco normativo “que dea cobertura as alternativas existentes ao desenvolvementos do monte imperante” e reclamar “cambios oportunos”. tanto a administración autonómica como as administracións locais.

Ademais, acordouse crear un grupo de traballo para a coordinación e impulso de dita axenda de actividade. Desta asemblea forman parte Erva, Adega, Colectivo A Rula, A Gentalha do Pichel e Federación Rural Galega.