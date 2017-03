A Unidade de Música do Cuartel Xeral da Forza Loxística Operativa acolle un novo concerto o xoves na Coruña

A Unidade de Música do Cuartel do Cuartel Xeral da Forza Loxística Operativa (CGFLO) e un Cuarteto de Trombóns do Conservatorio Superior de Música da Coruña ofrecerán este xoves un concerto.

A actuación enmárcase na actividade 'Un día en Capitanía' coa que se pretende que os coruñeses e demais visitantes poidan coñecer mellor as tradicións e actividades militares.

Segundo informa o Ministerio de Defensa, a cita terá lugar este 30 de marzo, último xoves de mes, ás 19,00 horas, no patio do Palacio de Capitanía Xeral.

O concerto dividirase en dous partes. Así, na primeira, o Cuarteto de Trombóns interpretará 'Contrapunctus IX' de Bach; 'Adagio 3ª Sinfonía' de Sanint-Saens; 'Bruckner Etude' de Crespo; e 'Marcha de Tannhauser' de Wagner.

Na segunda parte, a Unidade de Música do Cuartel Xeral da FLO, dirixida polo capitán músico Iván Rodríguez Armán, interpretará diversas pezas, entre as que se inclúe 'Hispánico' de Osório; 'Variazioni in Blue' de de Haan; 'An American Elegy' de Ticheli. Finalizada esta parte uniranse todos os músicos para interpretar 'Posaunene-Bravour' de Löffler.