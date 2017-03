Máis dun cento de galegos participa nun obradoiro de actividade física e nutrición sobre o coidado dos seus ósos

Máis dun cento de galegos participou en Santiago de Compostela nun obradoiro de actividade física e nutrición promovido para aprender a coidar os seus ósos e previr a osteoporose.

O centro sociocultural compostelán de Fontiñas acolleu este xoves a presentación da campaña 'Vida activa, nutrición e saúde ósea', organizada pola Fundación Hispana de Osteoporose e Enfermidades Metabólicas Óseas (FHOEMO) e o Centro de Información Cervexa e Saúde (CICS).

Durante a xornada ofrecéronse aos asistentes pautas para levar unha correcta alimentación cunha adecuada achega de nutrientes, exercicios para realizar unha apropiada actividade física e un estilo de vida que axuden a previr as enfermidades óseas.

Ademais, realizáronse densitometrías aos galegos que acudiron á presentación que tiveron a oportunidade de coñecer a calidade do estado dos seus ósos.

Na conferencia, que foi inaugurada por Sandra Mujico Pena, presidenta da Asociación de Artrite de Santiago, o doutor Manuel Díaz Curiel, presidente de FHOEMO, recalcou que "é moi importante previr as enfermidades óseas seguindo unha alimentación equilibrada rica en calcio incorporando lácteos e peixe, silicio tomando verduras e cereais, vitamina D a través do sol principalmente e de alimentos como os froitos secos e os cogomelos e vitamina K a través de hortalizas e pito".

A alimentación e o exercicio físico son os aspectos centrais da campaña xa que, segundo indicaron os seus promotores, aínda que hai factores de risco que non poden ser modificados como a idade ou o sexo, practicar exercicio diario e levar hábitos de nutrición saudables "serán claves para manter a saúde dos ósos", tal e como explicou o presidente de FHOEMO.

Neste sentido, na dieta poderíase introducir o consumo moderado de cervexa (unha ou dúas canas ao día para as mulleres e entre dúas e tres para os homes), bebida elaborada a partir de ingredientes naturais e de baixo contido alcohólico.

Respecto diso, o profesor de Nutrición e Dietética na Universidade Complutense de Madrid Jesús Román Martínez explicou que esta bebida fermentada "contén ingredientes como o silicio, que promove a densidade ósea e evita a perda do óso, ou os fitoestrógenos, asociados á mellora dos síntomas da menopausa e a prevención da osteoporose".

CONSUMO MODERADO

De feito, un consumo moderado de cervexa, dúas canas diarias, achegan 15 miligramos de silicio, o que representa a metade da inxesta diaria recomendada deste mineral, segundo indicaron.

Do mesmo xeito, o estudo 'Silicon in beer and brewing' realizado por investigadores do Departamento de Ciencia e Tecnoloxía dos Alimentos da Universidade de California, conclúe que a cervexa é unha fonte substancial de silicio para a dieta.

Ademais, reflicte que de acordo co Instituto Nacional de Saúde estadounidense (NIH), o silicio dietético pode ser importante para o crecemento e desenvolvemento do óso e do tecido conectivo. Os antioxidantes naturais contidos na cervexa, como os polifenoles e flavonoides, favorecerían a saúde ósea ademais de frear o proceso oxidativo do corpo, segundo engaden.