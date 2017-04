Unha nova edición do poemario de Manuel María 'Ritual para unha tribo capital de concello' preséntase este sábado

Unha nova edición do poemario de Manuel María (1929-2004) 'Ritual para unha tribo capital de concello' preséntase este sábado, 8 de abril, na súa casa-museo de Outeiro de Rei (20,00 horas).

Libro de Manuel María: 'Ritual para unha tribo capital de concello' | Fonte: Europa Press

'Ritual para unha tribo capital de concello' é un canto lírico-etnográfico de Outeiro de Rei (Lugo), lugar de nacemento de Manuel María, onde os recordos, intimidades e historia persoal e colectiva fanse presentes.

Esta obra --editada por primeira vez en 1986-- é, en palabras de Camilo Gómez Torres, biógrafo e estudoso da obra de Manuel María, "sentida e sufrida polo poeta coa intensidade dun amor que vai máis aló da vida e da morte".

Na presentación deste sábado estarán o autor do prólogo do poemario e profesor de Historia da Universidade de Deusto, Xosé Estévez; o autor das ilustracións do libro e arqueólogo Felipe Senén; a profesora de literatura de Educación Secundaria Eva Teijeiro; así como o investigador da historia de Outeiro de Rei Orlando Viveiro.

Casa-Museo de Manuel María publicou nos últimos tempos diversas obras con edicións esgotadas e estudos sobre a súa obra. No último ano sacou 11 obras, ademais dun ensaio de Camilo Gómez Torres.