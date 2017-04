A fundación de Paco Lobatón para a procura de desaparecidos activou 11 alertas en Galicia no primeiro trimestre

A fundación de Paco Lobatón para a procura de desaparecidos (QSDglobal) activou 11 alertas en Galicia ao longo do primeiro trimestre deste ano.

Diso deu conta a Fundación Quien Sabe Donde global a través dun comunicado, do que se desprende que Galicia é a cuarta autonomía con máis casos, por detrás de Madrid (19), Andalucía (17) e Comunidade Valenciana (14).

Atendendo ao total estatal, son 119 as alertas por desaparición sen causa aparente activas por QSDglobal no primeiro trimestre do ano.

Destas, segundo os seus datos, resolvéronse 92, mentres que as 27 desaparicións restantes habería que sumalas ás 4.164 alertas activas do informe do Ministerio de Interior.

En canto ao sexo maioritario dos desaparecidos, o 69 por cento son homes; mentres que os grupos de idade máis afectados son os menores de idade (21 casos) e os maiores de 60 (con 33).