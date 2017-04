Consello.- A Xunta destinará 26 millóns de euros a manter os dous helicópteros de Salvamento Marítimo catro anos

A Xunta destinará algo máis de 26 millóns de euros ao contrato dos servizos de operación e mantemento dos dous helicópteros de Salvamento Marítimo durante catro anos.

Como explicou en rolda de prensa ao termo do Consello da Xunta o seu presidente, Alberto Núñez Feijóo, a adxudicataria terá que garantir a cobertura de todo o litoral galego as 24 horas do día os 365 días do ano, cun tempo máximo de resposta de 10 minutos.

Entre as novidades do novo concurso --o actual vence en outubro--, o mandatario destacou que se reduce en 24 horas o tempo de substitución dunha aeronave avariada e que a cobertura de baixas do persoal ten un período máximo de tres horas.

"Séguese mellorando un servizo exemplar, dos mellores da península", proclamou, e puxo en valor que se sostén "con fondos propios".