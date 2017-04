O patrón maior de Burela (Lugo), Basilio Otero, afronta como un "reto bonito" presidir a Federación Nacional de Confrarías de Pescadores, tras ser elixido o fin de semana para liderar os pósitos españois.

De tal forma, son máis de 200 confrarías as que xestionará a partir de agora en todo o país, ademais de federacións provinciais e autonómicas do conxunto do Estado, un Basilio Otero que tamén está á fronte desde fai tres anos dos depósitos da provincia de Lugo.

Así, Otero explica que "o primeiro obxectivo é reunir á nova directiva" e aos dous vicepresidentes, así como reunirse coas diferentes administracións, co secretario xeral de Pesca, Alberto López-Asenjo, á cabeza.

Neste sentido, "o que vai marcar o rumbo inmediato é a problemática dos TAC e cotas", "ademais dos descartes", que sinala "son as dúas prioridades".

Respecto diso, incide nas necesidades de aumentar as posibilidades de pesca no Cantábrico-Noroeste e o Golfo de Cádiz, á vez que se refire ao "problema" do atún vermello no Mediterráneo. "É certo que creceron as cotas nos últimos anos, pero hai que seguir aumentándoas", subliña.