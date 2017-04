Asociacións profesionais do sector artístico español criticaron a "absoluta opacidade e falta de transparencia" das institucións no relativo ao Museo de Arte Contemporánea de Vigo, e esixiron que se garanta dotación económica para asegurar "a continuidade das súas actividades" e "pór freo á precariedade dos traballadores".

Así o trasladaron nun comunicado conxunto asinado pola Asociación de Directores de Arte Contemporánea de España, o Consello de Críticos de Artes Visuais, o Consorcio de Galerías, a Federación Estatal de Asociacións de Xestores Culturais, o Instituto de Arte Contemporánea, Mulleres nas Artes Visuais e a Unión de Asociacións de Artistas de España.

Neste escrito, ademais de incidir en que "resulta prioritario resolver o problema da baixa dotación orzamentaria que fai case imposible a viabilidade económica do Marco", estas asociacións manifestaron que é "urxente" iniciar a selección da nova dirección, mediante un "concurso público, aberto e transparente", tras a renuncia do ata agora director, Iñaki Martínez Antelo.

Estas entidades esixiron que leve acabo un proceso "que garanta a independencia do proxecto ante as inxerencias do poder político, e o funcionamento democrático e participativo dos equipamentos culturais".

"Non podemos permitir que os enfrontamentos partidistas acaben liquidando un proxecto fundamental para a actividade artística e cultural da cidade", apostilaron, insistindo en están abertas "á colaboración e o diálogo para achegar solucións".