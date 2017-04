O OCDE advirte que a brecha de produtividade entre Galicia e España segue sen pecharse

A brecha de produtividade entre Galicia e España segue sen pecharse, segundo advertiu este venres o director adxunto do departamento de gobernación pública da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos (OCDE), Luiz de Mello.

Así o expuxo nunha conferencia previa ao peche da reunión anual do Foro Económico de Galicia, que se celebrou desde este xoves na Toxa, no Grove (Pontevedra), e reuniu a persoas do ámbito empresarial e académico galego, xunto a xornalistas da comunidade.

De Mello advertiu na súa intervención que a disparidade do nivel de vida vai máis aló das brechas de ingreso, nun concepto multidimensional do benestar.

A este respecto, destacou que Galicia está moi ben, por exemplo, no tocante a sanidade, pero non así tanto en educación (no límite baixo) e emprego (algo peor).

EXPORTAR E COOPERAR

A análise do OCDE conclúe que as rexións converxentes teñen sectores exportadores robustos, e tamén determina que a proximidade aos centros urbanos está asociada a un aumento da produtividade, por un "efecto aglomeración".

Pola contra, a fragmentación administrativa deriva nunha perda de competitividade, e fronte a isto a recomendación é crear estruturas de cooperación, desde fusión de unidades administrativas a formas máis horizontais como consorcios para a dispensación de servizos públicos e promoción de accións públicas.

Con iniciativas como estas recuperaríase a metade da perda do 6% de produtividade que leva cada 10% máis de fragmentación, segundo os cálculos achegados por este experto. Isto é, reporíase un 3% desa produtividade perdida.

NORTE DE PORTUGAL

Luiz de Mello foi preguntado polos asistentes polas posibilidades de colaboración entre Galicia e o norte de Portugal, dúas rexións "tan parecidas económica e socialmente", en palabras do propio representante do OCDE.

Respecto diso, cualificou de "enorme potencial" o resultante desta cooperación e sinalou exemplos do 'efecto aglomeración' en zonas como a comprendida entre a cidade francesa de Lille e o sur de Bélxica ou a que vai de Oslo a Dinamarca, con tres países e "basicamente a mesma economía".