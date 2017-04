En Marea convoca o seu segundo plenario para o próximo mes de xullo

A Coordinadora de En Marea decidiu na súa última reunión a convocatoria do segundo plenario do partido instrumental para o próximo mes de xullo.

Ademais, tamén convocou para o próximo 29 de abril unha nova reunión do Consello das Mareas.

Diso informou En Marea nun comunicado, no que detallou que este encontro terá lugar na primeira quincena de xullo, cunha proposta de orde do día que servirá para dar conta do informe de actividade da coordinadora, unha rendición de contas dos grupos parlamentarios e a planificación de liñas para o seguinte trimestre.

No mesmo plenario debaterase a distribución de responsabilidades dos membros da coordinadora e do Consello.

Esta mesma sesión, tamén analizará os reglamentos para os distintos ámbitos, Consello e coordinadora, así como o plan de territorialización.

A coordinadora, que explicou que terá como representante do grupo parlamentario a Francisco Casal, tamén acordou a organización das xornadas de formación e debate 'As cláusulas sociais na contratación administrativa'.

Este evento está previsto para o próximo seis de maio. Ademais destas convocatorias, se formalizou a creación da Comisión de Garantías de En Marea.