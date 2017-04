H&M, Zara e Loewe, entre as 16 mellores empresas para traballar no negocio da moda

H&M, Zara e Loewe figuran entre as 16 mellores empresas do téxtil para traballar, segundo o primeiro informe anual de 'The Business of Fashion' sobre as mellores empresas para traballar na moda en 2017, que destaca aos principais empregadores da industria na actualidade.

Xunto a este tres empresas figuran ademais Adidas, Berluti, Calvin Klein, Cotton on group, Farfetch, Galeries Lafayette, Gap, Gucci, Levi Strauss, Nordstrom, Tommy Hilfiger, Warby Parker e Zalando.

'The Business of Fashion' preguntou a máis de 2.600 profesionais da industria, representando a máis de 190 empresas de moda líderes de todo o mundo, para o seu primeiro informe anual sobre as mellores empresas para traballar na moda.

O informe proporciona unha avaliación obxectiva dos principais empregadores da moda mundial baseada en 29 puntos de datos diferentes e unha retroalimentación cualitativa detallada. Os sentimentos dos empregados medíronse en tres índices principais: recompensas e beneficios; liderado e desenvolvemento; e a cultura e ambiente de traballo.

"Escoitar o 'feedback' dos nosos empregados co fin de facer impactos positivos á nosa organización permítenos levar a cabo o compromiso de H&M de ser un gran empregador. Os valores de H&M únense para formar unha cultura onde todos poden traballar xuntos a un ritmo rápido e confiar no coñecemento, as habilidades e a experiencia únicos de cada individuo", subliñou a responsable global de Recursos Humanos de H&M, Helena Thybell.

Na actualidade, o grupo H&M ten máis de 161.000 empregados en todo o mundo e aspira á diversidade en todos os seus equipos.

"En H&M cremos que os nosos colegas son unha das nosas maiores fortalezas que contribuíron ao noso éxito e crecemento. Realmente cremos que traballar en H&M non é só un traballo senón unha carreira a longo prazo na industria da moda", resaltou o conselleiro delegado do grupo, Karl-Johan Persson.