Borracho a cabalo denunciado pola Guardia Civil

Efectivos do Destacamento de Tráfico de Ferrol denunciaron a un xinete que ía pola localidade coruñesa de Moeche a lombos dun cabalo baixo os efectos do alcol.

Imaxe de recurso da Guardia Civil nun control de tráfico

Segundo informou a Comandancia da Garda Civil da Coruña, con motivo da Feira Cabalar e de Gando que se celebrou o domingo na localidade de Moeche, a Agrupación de Tráfico da Garda Civil estableceu un dispositivo especial nas proximidades desa localidade con "o propósito de asegurar a seguridade viaria e evitar posibles accidentes, debido á gran afluencia de persoas ao evento".

Así, axentes pertencentes a esta unidade, á altura do quilómetro 25,500 da AC-862 observaron como un xinete co seu cabalo ocupaba, segundo relatan as mesmas fontes, "máis calzada do necesario", o cal "é motivo de infracción ao Regulamento Xeral de Circulación", segundo concreta a Benemérita.

Por iso, segundo subliñan as mesmas fontes, "tal como disponse nesta norma, como infractor, é susceptible de ser sometido a proba de alcoholemia". O xinete obtivo no test un resultado de 1,08 e 1,06 miligramos de alcol por litro de aire expirado.

Como consecuencia de todo iso elaboráronse dúas denuncias que foron remitidas á Xefatura Provincial de Tráfico. Ademais, fíxose entrega do cabalo a un familiar do xinete.