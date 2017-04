O decano da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela (USC), Juan Gestal, confiou en que a nova facultade de medicamento sexa "unha realidade" nos anos 2020 ou 2021.

En declaracións aos medios tras participar na constitución da nova xunta de goberno do Instituto de Ciencias Forenses Luís Concheiro, Gestal explicou que, nestes momentos, estase "a punto" de encargar "a elaboración do proxecto da nova facultade".

Segundo indicou, con este obxectivo celébrase a reunión, convocada para a tarde deste luns, entre os conselleiros de Educación, Román Rodríguez; de Facenda, Valeriano Martínez; e o de Sanidade, Jesús Vázquez Almuíña, e o reitor da USC, Juan Viaño.

Para o decano, o "ideal" é que a elaboración deste proxecto realizar "antes de fin de ano" para que, no próximo exercicio, en 2018, "póidanse comezar as obras". "A construción poderase demorar un tres anos", indicou.

Conforme sinalou, as actuacións incluirán o traslado das dependencias do Hospital Gil Casares ao Clínico, que terá que ser ampliado. "Hai que aproveitar e resolver o problema de aparcadoiro do Clínico, vanse a resolver moitos problemas e aquela zona vai quedar moi ben", apuntou.

Para o decano, con estas obras, cambiará "completamente a cidade" xa que se creará "un pequeno campus de ciencias médicas" nesa zona, na que estará, ademais, "toda a investigación de alto nivel en medicamento".

"A Xunta, o Concello e a universidade traballan ao unísono para resolver unha obra da complexidade desta e para que no 2020 ou 2021 sexa unha realidade", sinalou para precisar que a construción das novas facultades de Medicamento e Odontoloxía terá un custo duns 40 millóns.