Rural.- Estabilizado o incendio de Sober, que calcinou unhas 120 hectáreas

O incendio forestal rexistrado en Sober, en Lugo, calcinou unhas 120 hectáreas pero xa foi estabilizado polos medios de extinción, segundo informa a Consellería de Medio Rural.

Con datos recolleitos ata as 19,30 horas, o departamento apunta que este lume quedou estabilizado ás 17,20 horas. Empezou na parroquia de Anllo ás 17,50 horas do domingo e a maioría do terreo queimado é arboledo. No seu control traballaron 15 axentes, 21 brigadas, 16 motobombas, tres pas e oito helicópteros.

Permanece controlado desde as 10,10 horas do domingo o incendio que empezou o sábado ás 2,01 horas con catro focos simultáneos no concello lugués de Cervantes, na parroquia de Vilarello, pero que afecta tamén a Pedrafita do Cebreiro.

De acordo coas últimas estimacións, a superficie arrasada nesta zona é de 92 hectáreas, das que 86 son de arboledo e seis de monte raso. Participaron nos labores 20 axentes, 27 brigadas, 18 motobombas, unha pa, catro helicópteros e un avión.

Por último, esta madrugada, ás 1,03 horas, declarouse un lume en Cualedro (Ourense), na parroquia de Montes, que quedou apagado ás 13,59 horas.

Segundo as últimas estimacións, afectou a unha superficie de 20,4 hectáreas de monte raso. Na súa extinción traballaron cinco axentes, cinco brigadas e catro motobombas.