Rural.- Galicia súmase á posición de España sobre a modernización e simplificación da política agrícola común

Galicia súmase á posición de España sobre a modernización e simplificación da Política Agrícola Común (PAC). Así o fixo saber este luns a conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez, no seo da conferencia sectorial de agricultura e desenvolvemento rural celebrada en Madrid, ao considerar que o texto recolle "boa parte das posturas" que trasladou a comunidade galega e que atende as súas peculiaridades "desde unha posición común".

A conselleira, en Madrid | Fonte: Europa Press

A través dun comunicado de prensa, a consellería explica que a titular do departamento indicou en Madrid que Galicia comparte "o espírito e contidos fundamentais" deste documento, que establece a postura común do estado que defenderá o Ministerio de Agricultura e Pesca, Alimentación e Medio Ambiente nas instancias comunitarias, dentro dos debates para a conformación da PAC máis aló do 2020.

Esta posición, sinala a nota, aposta por manter os pagos directos, que deben seguir desempeñando un papel "moi importante" na futura PAC, pois constitúen un "elemento indispensable" para estabilizar as rendas de agricultores e gandeiros.

Tamén avoga porque a agricultura sexa "parte da solución" contra o cambio climático e a favor da conservación do medio ambiente. Así mesmo, considera "fundamental" que a PAC contribúa a posibilitar a equiparación do nivel da renda agraria ao do resto de sectores produtivos.

Ángeles Vázquez, segundo apunta Medio Rural, comparte o criterio de que a PAC debe ser "un fiel reflexo da diversidade da agricultura e a gandaría en España" e que a internacionalización e a apertura de mercados son "clave", por iso tamén deben verse favorecidas nesta planificación, na súa opinión.

SIMPLIFICACIÓN

Outro aspecto a ter en conta, que foi destacado pola conselleira, foi a necesidade de profundar na simplificación da normativa e os procedementos da PAC, aproveitando para iso as novas tecnoloxías.

Ademais, mantense o criterio de traballar cunha rede de seguridade, en particular con mecanismos de almacenamento público e persoal, para poder recuperar o equilibrio entre oferta e demanda, sobre todo en situacións de caída persistente dos prezos ao produtor, algo clave en sectores estratéxicos para Galicia, como o lácteo.

Na nova PAC a partir de 2020 proporase, por parte de España, que as organizacións de produtores e interprofesionais sexan reforzadas, xa que constitúen "un dos mellores instrumentos vertebradores do sector agrario, non só para aumentar a competitividade do sector produtor e agroindustrial, senón para poder afrontar de maneira máis eficaz as situacións de crises", destaca a consellería.

Por último, en relación co desenvolvemento rural, sinálase no documento de consenso que o sector agrario é un motor da economía española e, en especial, da rural.

Por iso, os instrumentos da PAC que teñen por obxectivo a modernización e a mellora das estruturas agrarias deben continuar sendo un eixo central destas políticas.