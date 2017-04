María Solar recupera en Vigo a historia dos nenos galegos da varíola

O Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) celebra este xoves en Vigo unha conferencia no marco do certame Inspiraciencia, iniciativa parte da Unidade de Cultura Científica (UCC) da Delegación do CSIC en Cataluña e do Instituto de Ciencia de Materiais de Barcelona co patrocinio da Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT). A conferencia, incluída na programación de actividades do Día do Libro da UCC do CSIC en Galicia, estará impartida por María Solar, escritora e presentadora da TVG, quen falará sobre o seu último libro, 'A memoria dos pioneiros: vos nenos dá varíola' (Editorial Galaxia).

María Solar é a autora do libro 'Os nenos da varíola' (Editorial Galaxia).

O libro está baseado na historia real dos 22 nenos orfos da expedición Balmis que levaron no seu corpo a vacina das vexigas a América. María Solar é licenciada en Bioloxía, Xornalista e diplomada en Maxisterio. Entre os seus libros figuran 'Ou meu pesadelo favorito', 'A verdadeira historia dá mosca de tele' ou 'As horas roubadas'.

A conferencia será ás 19.00 horas na Biblioteca Pública de Vigo Juan Compañel con entrada libre ata completar aforamento.

O concurso Inspiraciencia de relatos curtos científicos está dirixido ao público novo (12-17 anos) e adulto (a partir de 18 anos). Os relatos, cunha extensión máxima de 800 palabras, pódense publicar en español, galego, catalán ou eúscaro ata o 17 de maio na páxina web do certame: www.inspiraciencia.es. Conta co patrocinio da FECYT, do Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, e o apoio da Vicepresidencia Adxunta de Cultura Científica do CSIC.