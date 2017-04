Iván Ferreiro tocará nas Festas de Ourense

Iván Ferreiro ofrecerá un concerto gratuíto na Praza Maior coincidindo coas Festas de Ourense o sábado 24 de xuño a partir das 22,30 horas.

Iván Ferreiro | Fonte: Europa Press

O concerto está programado para despois da lectura do pregón que dará inicio ás festas da cidade, que se prolongarán ata o 2 de xullo.

O artista, que tocará as cancións do seu novo álbum 'Casa' (Warner Music, 2016), é a segunda confirmación de cartel das Festas de Ourense, despois de Sweet California, que actuarán o 30 de xuño no Xardín do Posío.

A diferenza deste, o concerto de Iván Ferreiro será gratuíto e forma parte da xira de 'Casa', o sétimo álbum en solitario do que foi líder, cantante e compositor principal de Los Piratas.