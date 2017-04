O Dépor adía o obxectivo

Ficha técnica

Osasuna 2: Sirigu; Aitor Buñuel (Javier Flaño, 77’), Oier, Steven, Fuentes (Alex Berenguer, 23’), Clerc; Fausto Tienza (De las Cuevas, 77’), Causic, Roberto Torres; Sergio León e Kenan Kodro.

Deportivo 2: Poroto Lux; Juanfran, Raúl Albentosa, Arribas, Navarro; Guilherme, Celso Borges; Bruno Gama (Ola John, 61’), Emre Çolak (Carles Gil, 79’), Luisinho (Marlos Moreno, 88’) e Florin Andone.

Goles: 1-0: Steven (minuto 4). 1-1: Guilherme (18’). 1-2: Guilherme (70’). 2-2: Juanfran, en propia meta, 78’).

Árbitro: Hernández Hernández (canario). Amarelas a Guilherme (2’), Raúl Albentosa (75’) e Arribas (91’) no Dépor e a Aitor Buñuel (12’) e Oier (16’) en Osasuna.

Incidencias: partido da 35ª xornada de Primeira División disputado no estadio El Sadar ante 12.294 espectadores, con arredor de 700 seareiros deportivistas.

Guilherme celebra un dos seus goles no Sadar. | Fonte: lfp.es

Haberá que agardar unha semana máis pola permanencia matemática do Dépor, que só puido empatar 2-2 ante Osasuna, pechacancelas xa descendido que non se xogaba nada máis que a honra. Arrincou outra volta durmido o Deportivo e encaixou un gol tempraneiro, remontou con dous tantos de Guilherme, pero encaixou o 2-2 a balón parado e case acabou pedindo a hora. Navarro evitou baixo paus o terceiro dos navarros. O Dépor suma 32 puntos, oito máis que o Sporting, e só lle falta un para festexar a salvación.

Malia a ameaza de Pepe Mel, o Dépor saiu cos habituais, con Luisinho por diante de Navarro na banda esquerda, pero antes do minuto 5, xa perdía, tras un gol do defensa Steven no rexeite dun córner. E incluso Kenan Kodro puido facer o segundo nunha xogada individual na área, ante a pasividade defensiva dos coruñeses. Co paso dos minutos, o Dépor igualou o encontro, e sen apenas méritos obtivo o empate, tras un centro de Juanfran que tras botar na área pequena chegou ao segundo pau, onde Guilherme aproveitou para facer o 1-1 coa testa. O partido era aberto, sen un dominador claro, pero o Dépor gozou das mellores ocasións antes do descanso para adiantarse. Unha de Florin Andone coa esquerda tras un erro defensivo que se foi desviada e a mellor, tras un cambio de xogo de Luisinho para Juanfran, quen controlou coa testa e rematou en parábola ao traveseiro por riba da saída do meta rival.



O Dépor tentou adiantar as liñas de presión no arrinque do segundo acto, pero axiña viuse superado pola intensidade de Osasuna, que semellaba xogarse máis que os deportivistas, e achegouse á meta de Lux con disparos de.Causic e Sergio León. Pepe Mel deu entrada a Ola John por un desaparecido Bruno Gama e no minuto 70, marcou de novo Guilherme: centro á área, Raúl Albentosa remata coa testa no segundo pau e o brasileiro toca coa viqueira da bota na área pequena para adiantar o equipo coruñés a falla de vinte minutos.

Pero o Dépor non soubo pechar o encontro, e encaixou de novo tras unha xogada a balón parado no minuto 78: córner que non despexa a defensa e Juanfran marca en propia meta no segundo pau cando tentaba despexar. Entraron Carles Gil e Marlos Moreno, pero foi Osasuna quen estivo a piques de marcar o terceiro, menos mal que Navarro despexou na liña de gol o remate de Kenan Kodro. Ao final, 2-2, un punto máis cara a salvación e un partido menos para acabar unha tempada decepcionante. A falla de tan só un partido a domicilio, o Dépor sumou tan só 9 de 54 puntos lonxe de Riazor: unha vitoria e seis empates. A vindeira semana, o Espanyol en Riazor; logo visita ao Vilarreal e peche de curso co As Palmas.