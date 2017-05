Pero o problema vai mais alá do PP, o PSOE en Andalucia xa bateu récords de corrupcion, de feito se o cualificamos con corrección o PSOE suma tanta corrupcion como o PP...o problema real é o réxime do 78 herdado da era Franco, porque a corrupcion afecta mesmo á Coroa....e necesario un proceso constituínte



En Galicia imos sobrados tamén, desde o suposto financiamento ilegal do PP que denunciamos en fiscalía geral do estado e remitirse a fiscalía de Galicia, (cuxa actitude foi mirar cara a outro lado porque, utilizando a súa escusa habitual, necesitaba que lle désemos xa todas as probas do que denunciabamos), ata a trama existente en Vigo co señor Abel Caballero á fronte, que demostra que o PSOE é tan corrupto como o PP, pasando polos favores sexuais de Baltar, e demais cuestións non menores que se dan en cada pobo da nosa amada geografia



A cosa nostra, iso é o que temos, unha cosa nostra distinta á siciliana, pero igual de organizada, igual de asquerosa, igual de perigosa. A cosa nostra Española ten ramificacións en todos ordenes da ciudadania, en todos os niveis, e tamén en todos os niveis da administracion e órganos legais existentes. Algúns loitamos contra esa secuela, outros tenden cortinas de fume, outros buscan facerse donos da loita dos demais, pero ao final somos uns poucos os que tentamos erradicala, e a nosa sorte é que aínda existen en todos eses órganos corruptos profesionais honestos, e cando coincide unha denuncia deses poucos que loitamos cun profesional deses honestos, os corruptos caen



É indubidable que Carmela Silva, (actual presidenta da deputación), sabia de que a súa cuñada estaba a ser enchufada no concello de Vigo, e se o sabia Carmela o sabia Caballero, alguén podería dubidalo?. Non obstante o alcalde segue sendo un personaxe popular, e o é porque esa corrupcion comentada esta instalada nunha parte da poboación que considera estes actos "normais", ou noutra parte da poboación con dobre vara de medir, que dependendo de quen sexa corrupto esta mal ou non o asunto, ou tamén en que unha parte da poboación que ten suficiente con preocuparse en solucionar todos os problemas que a diario nos pon a administracion para poder vivir dignamente, e non se preocupan do ben comun



O outro dia facíanse colas no estadio de Balaidos para obter unha entrada da eliminatoria do Celta contra o Manchester, ata houbo moitos mozos que durmiron ao raso para asegurarse a súa entrada...onde esta toda esa xente cando se trata de loitar polos seus dereitos?, polo dos seus pais, fillos, netos, avós, amigos....que nos pasou?, onde quedou a dignidade?



Unha cousa se temos claro en Xuntos Podemos, e en consecuencia na plataforma cidadá que nos serve para loitar contra a corrupcion (Xuntos por Galicia), e é que imos poñer todo o noso esforzo en erradicar no posible aos corruptos da sociedade, en que a cosa nostra coñeza que ten un inimigo, e que ese inimigo cada dia é mais grande, mais forte, e que o final da cosa nostra será desaparecer, morrer, que o final sera a vitoria do pobo libre e honesto......desde Xuntos Podemos seguiremos loitando polos dereitos do pobo, contra as institucións opresoras e contra os opresores internos, non deixaremos nunca a ninguén atras, loitaremos por cada un deles, e esa MAFIA con mayusculas debe de saber que a vitoria final será nosa



Sempre ata a vitoria!!!