A Xunta ampla o Centro BTT do Xurés con tres novas rutas

A responsable de Turismo de Galicia, Nava Castro, inaugurou este martes o tres novas rutas do Centro de Bicicletas Todo Terreo (BTT) Serra do Xurés, que transcorren polo concello ourensán de Loibos e que incorporan á rede o Hotel Balneario Lobios-Caldaria como punto de información oficial.

BTT Ou Xurés en Lobios | Fonte: Europa Press

Tal e como lembrou a Xunta, o Centro BTT Serra do Xurés é un espazo ao aire libre, deseñado e preparado para os usuarios de bicicletas todo terreo, "que posibilita o coñecemento do medio rural e natural a través do deporte".

Este centro da Rede BTT Galicia conta desde este martes cun total de nove rutas que discorren polos concellos de Muíños e Lobios, sumando un total de 238 quilómetros sinalizados. O tres novas rutas inauguradas suman un total de 90 quilómetros sinalizados no municipio de Lobios que, grazas ao seu deseño, permiten facer a conexión co resto das xa existentes.

Durante o acto de inauguración, a responsable de Turismo de Galicia, Nava Castro, explicou que o deporte asociado ao turismo "enriquece a experiencia dos que visitan" Galicia e "axuda a coñecer de preto algúns das paisaxes máis espectaculares do destino".

"A práctica do ciclismo de montaña incentiva o contacto coa natureza, primeira motivación pola que os turistas e viaxeiros elixen Galicia como destino", lembrou.

Castro destacou que, co novas tres rutas inauguradas, o Centro da Serra do Xurés convértese na "segunda instalación BTT de Galicia con máis quilómetros sinalizados", só por detrás dos 245 quilómetros do Centro BTT Portas de Galicia.