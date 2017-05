A expedición feminina ao casquete polar de Barnes capitaneada por Chus Lago sométese a un exame ocular ao seu regreso

De regreso da súa expedición polo casquete polar de Barnes, na illa canadense de Baffin, a expedición feminina capitaneada por Chus Lago púxose en mans dos profesionais do Instituto Oftalmolóxico Gómez-Ulla para realizar un exame ocular en profundidade para descartar danos na súa retina.

Como xa sucedeu antes de que partisen de viaxe, a Unidade de Retina Médica da clínica realizou unha exploración ocular completa ás expedicionarias para avaliar o estado da visión, prestando especial atención á súa retina e comprobando que "non sufriran ningunha alteración ocular".

O Instituto Oftalmolóxico Gómez-Ulla participa nesta iniciativa como clínica especializada no coidado e tratamento da retina e enmarca esta colaboración no programa de actividades que o Instituto está a levar a cabo ao longo do ano como colaborador oficial do proxecto '2017. Ano da Retina en España'.