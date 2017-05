O presidente de NNGG cobra 38.761 euros ao ano por traballar 26 horas semanais como edil en Vigo

Diego Gago acaba de ser elixido novo presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) do PP. Ten 29 anos, é membro da Executiva do PP e tamén edil no Concello de Vigo. Precisamente, o seu traballo como edil nesta cidade reportalle un soldo de 38.761 euros brutos ao ano por traballar 26 horas semanais.



Segundo a páxina web do Consistorio de Vigo, que recolle as biografías, retribucións e declaracións de bens e rendas dos cargos electos, Gago é licenciado en Dereito Económico e máster en Asesoría Fiscal. En xullo do ano pasado recoñeceu dispor de 2.000 euros en contas bancarias e bens mobles por valor de máis de 6.000 euros tal e como publica a web sueldos públicos.



Tamén desempeñou o seu labor profesional na dirección comercial de Barceló Viajes Gal-Astur. Gago confirmaba a través dun tuit o pasado venres que tivo que deixar o traballo para dedicarse á actividade pública. Non puido compatibilizalo. "Respondeunos que "legalmente si (pode compatibilizalo), pero fisicamente, non", apuntaba a web.



Gago cobra o mesmo en Vigo que os concelleiros socialistas Santos Héctor Rodríguez e Ana Laura Iglesias e que Rubén Pérez, portavoz da Marea de Vigo. Oitros oito concelleiros socialistas con responsabilidades de goberno cobran 56.141 euros e o rexedor vigués 65.220. Son as retribucións que se aprobaron durante un pleno de 29 xuño de 2015, aínda que a resolución é de 3 de xullo.



Menos de tres meses despois, modificouse parte desa resolución para incluír os novos soldos públicos dalgúns concelleiros que non desempeñan o seu traballo a tempo parcial de 26 ou 19 horas. Así, a tarefa agora no consistorio para algúns edís é de nove horas semanais, cun salario de 13.648 euros que substitúe ao importe que recibirían se só cobrasen dietas pola asistencia aos órganos colexiados propios da súa función como cargos electos. Acolléronse a esta fórmula tres representantes do PP e tres do Grupo Municipal Marea de Vigo tal e como recolle a web do Concello de Vigo.

Diego Gago con Feijóo | Fonte: libertadpopular