O Centro de Interpretación Ambiental de Compostela programa unha exposición e unha xornada sobre contaminación lumínica

O Centro de Interpretación Ambiental de Compostela (CIAC), situado en Belvís, dedicará o mes de maio á problemática ambiental da contaminación lumínica, a través dunha exposición temporal e dunha xornada de divulgación que incluirá un taller para nenos e unha charla coloquio para as persoas adultas.

Contaminación lumínica | Fonte: Europa Press

Do 10 de maio ao 3 de xuño, o CIAC albergará a exposición 'A contaminación lumínica', cedida pola Agrupación Astronómica Coruñesa Ío, que aborda a complexidade desta problemática ambiental, a súa orixe e algunhas das súas consecuencias, así como ás solucións que se deberían adoptar.

Este tema tamén será o que ocupe o sábado 13 de maio unha xornada de divulgación. Ás 12,00 horas celebrarase un taller denominado 'Pequen@s astrónom@s: sinxelas ferramentas para descubrir o ceo nocturno', para nenos a partir de 7 anos.

Xa pola tarde, ás 18,30 horas, haberá unha charla coloquio para abordar as consecuencias económicas, ambientais e para a saúde humana da contaminación lumínica, así como as solucións que se deberían tomar. Para iso contarase coa participación de expertos como Salvador Bará (USC), Óscar Sánchez (Agrupación Astronómica Coruñesa Ío) e Lucía Giráldez (Calidade do Ceo Nocturno).