A Xunta limitará as visitas ao mosteiro máis antigo de Galicia

A Xunta podería facer co mosteiro máis antigo de Galicia, o de San Pedro de Rocas, o mesmo que xa fixo na Praia das Catedrais; limitar o número de visitantes.

Feijóo e Baltar visitan o Mosteiro de San Pedro de Rocas

Este mosteiro, do século VI e considerado como o máis antigo do país, recibe anualmente milleiros de visitas, aínda que as súas medidas de protección son mínimas. De feito, a Consellería de Cultura anunciou que iniciará os traballos para protexer a sala que alberga frescos do século XIII. Máis información en Historia de Galicia.