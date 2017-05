Abanca presenta no Museo de León a exposición gratuíta 'A mirada contemporánea', visitable ata o 16 de xullo

Abanca presentou este luns no Museo de León a mostra 'A mirada contemporánea', a segunda proposta expositiva que organiza o banco na cidade con fondos da súa Colección de Arte dentro do acordo que mantén desde o pasado verán coa Xunta de Castela e León e o Concello leonés, que se poderá visitar de maneira gratuíta ata o día 16 de xullo.

Nesta ocasión o proxecto céntrase na arte contemporánea español, de maneira que o público leonés poderá gozar de 26 creacións dun selecto grupo de artistas españois ou con gran vinculación coa España país que marcaron tendencia na historia da arte a nivel internacional como Antoni Tàpies, Jorge Oteiza, Leopoldo Nóvoa, Eduardo Chillida, Manolo Millares, Antonio Saura, Luís Gordillo, Miquel Barceló ou Francisco Leiro, entre outros.

O alcalde de León, Antonio Silván, e o delegado territorial da Xunta de Castela e León, Guillermo García Martín, acompañaron ao director xeral de Responsabilidade Social Corporativa e Comunicación de Abanca, Miguel Ángel Escotet, na presentación da mostra, que abrirá as súas portas ao público este martes, 16 de maio, no Museo de Léon e poderá visitarse gratuitamente ata o 16 de xullo.

Durante a súa intervención, Escotet manifestou a súa gran satisfacción "por poder contribuír de novo a enriquecer a oferta cultural da cidade, especialmente despois da magnífica acollida brindada por toda a sociedade leonesa o pasado outono á exposición 'Baixo o signo de Picasso', que superou todas as expectativas do banco con máis de 25.000 visitantes".

O alcalde da cidade fixo fincapé en que "é unha exposición que fortalece a proxección de León a nivel nacional e internacional, xa que na cidade xamais houbo unha serie de exposicións deste prestixio", que serven para "asentar unha oferta turística que ten como obxectivo consolidar León como referente turístico internacional".

O delegado territorial da Xunta de Castela e León, Guillermo García Martín, sinalou unha vez máis a importancia da colaboración público privada para a xeración de proxectos de "alta calidade" nos museos de Castela e León, para o que puxo como exemplo o éxito de asistencia de público da anterior exposición.

ARTE DO SÉCULO XX

'A mirada contemporánea' toma a testemuña da exposición 'Baixo o signo de Picasso', articulada ao redor da figura do xenio malagueño e centrada nas vangardas artísticas, e avanza no tempo a través dos fondos de Abanca para ofrecer unha ampla visión da arte contemporáneo español da segunda metade do século XX.

Con este fin seleccionáronse 26 pezas entre as que se atopan pinturas, esculturas e obras de técnica mixta de 21 artistas que exerceron a súa influencia nas novas xeracións de artistas a nivel internacional.

A estética do informalismo domina a primeira parte da exposición, con obras de Jorge Oteiza, Eduardo Chillida e Antoni Tàpies , que comparte espazo cunha importante representación dalgúns dos fundadores do Grupo El Paso, o principal colectivo artístico xurdido en España na postguerra, como Manolo Millares, de quen se poderán contemplar tres obras, Rafael Canogar, Manuel Rivera e Antonio Saura. Tamén neste marco preséntase a obra doutros autores fundamentais da arte español do século XX como Lucio Muñoz ou Leopoldo Nóvoa.

O segundo bloque expositivo presenta a expansión da pintura e a escultura desde diversas individualidades. Luís Gordillo serve de punto de partida para revisar a renovación da pintura española dos anos 80, con exemplos de autores como Carlos Alcolea, Miguel Ángel Campano, José María Sicilia ou José Manuel Broto, entre os que ocupa un lugar destacado o mallorquino Miquel Barceló, do que se poderán contemplar dúas obras, Blanc Negre (1984) e Lle feu sur la plague (1984).

O contrapunto expresivo pono a gran escultura Muda o cacho (1997) de Francisco Leiro, unha poderosa peza de madeira e resina de case tres metros de altura que é unha das obras máis destacadas da Colección Abanca.

Un lenzo do irlandés Sexan Scully, 'Wall of light' (1999), pon o broche final ao percorrido cunha chiscadela á arte contemporánea internacional, que conta tamén cunha ampla representación nos fondos artísticos do banco.