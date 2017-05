Segunda gran cita do street basket galego

Máis de tres décadas tardou a mítica pista galega en organizar o seu primeiro torneo oficial. Despois de moitos anos de conversas sobre o tema, o pasado 2016 a asociación da Pista Roja Lugo decidiuse a organizar o seu primeiro campionato oficial. Non houbo sorpresas, o éxito foi maiúsculo: os asistentes vibraron cun gran nivel de baloncesto (xogadores que este ano tiveron un gran rendemento nas ligas LEB e na EBA) e desfrutaron dun grandísimo espectáculo coroado polo espectacular concurso de mates.

Tyson Pérez, campión do concurso de mates no 2016 | Fonte: Rodrigo Díaz López

Este segundo ano as expectativas son se cabe maiores: os recordos, vídeos e fotos do ano pasado fan que moita xente estea facendo a conta atrás para o 16 e 17 de xuño.

O prazo de inscrición xa está aberto e de novo serán 20 equipos os que loiten por un título máis prestixioso que económico: fiel á filosofía de altruismo e amateurismo da pista vermella.

Convite aberto para a terceira finde do mes de xuño! Reservade as datas nas vosas axendas e neste tempo aproveitade para botar un ollo ós espectaculares materiais audiovisuais do ano pasado... Atoparédelos sobre todo no facebook da Pista Roja Lugo e na canle de youtube PISTAROJA LUGO.

Artigo de Guido Álvarez (@guidoalvarezp)