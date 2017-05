Galicia, soporte clave na vitoria de Sánchez nas primarias do PSOE

Segundo datos da web oficial do PSOE, o 50% da militancia votou por Pedro Sánchez, fronte ao 40% por Susana Díaz e pouco máis dun 10% por Patxi López.

Candidatos PSOE

En Galicia a vitoria do ex-secretario xeral é máis amplia, 66% fronte a 23% e 7%. En poucas autonomías houbo máis apoio para Sánchez que en Galicia.

Estas cifras son provisionais. O escrutado no Estado anda polo 81%, no país case o 82%. Con todo, son porcentaxes moi relevantes. Salvo sorpresón de ultimísima hora, Pedro Sánchez será o gañador desta noite electoral.

En Galicia a súa vitoria é xeneralizadasegundo fontes do partido que se refiren en a resultados oficiosos. Por exemplo, na provincia da Coruña cun reconto próximo ao 60% Pedro Sánchez tería máis de 1.300 votos, por pouco máis de 300 de Susana e 165 de Patxi López. O ex-lehendakari aparece en terceiro lugar en todas as mesas a cuxo reconto tivo acceso GC, polo que en teoría xa non pode aspirar a gañar no país.

O ex-secretario xeral gañaría incluso en Vigo, onde Abel Caballero, alcalde, fixo campaña a prol da presidenta andaluza. Malia isto, Sánchez tería uns 50 votos máis que Díaz.

Pedro Sánchez, candidato á Secretaría Xeral do PSOE

En Lugo, Sánchez gañaría cuns 225 votos fronte aos pouco máis de 100 da súa rival. En Pontevedra, o ex-líder tamén gañou con claridade (uns 70 sufraxios da avantaxa) e igualmente ne Vilagarcía (tamén cuns 70 votos de diferencia).

En definitiva, está por ver que din os resultados finais. O reconto total pode que estea listo sobre as 11 horas. De confirmarse o observado até o de agora, a política en España pode entrar nunha nova etapa.