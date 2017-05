Cerna pide un gran pacto no Estado para apartar ao PP do goberno

A formación nacionalista Cerna, que forma parte de En Marea, pide un gran acordo no Estado para apartar ao PP do Goberno españo. Así o decidiu durante a celebración da súa II Asemblea que tivo lugar esta fin de semana.



"Que Rajoy siga gobernando despois de perder dúas elección en medio ano, da conta da incapacidade das dirixencias da esquerda para que as demandas da cidadanía fosen a prioridade á marxe de personalismos, partidismos e do mito dunha nación española que se nega a recoñecerse como tal", indica.



Así, considera "prioritario" recuperar o espazo de ruptura e que a esquerda e as forzas nacionalistas das nacións do Estado, "incluídas as de España en sentido estrito", conformen unha "grande alianza" para apartar ao PP do Goberno. "Hai que promover unha limpeza da corrupción, e iniciar procesos constituíntes para a reformulación do Estado", engade nun comunicado.



De feito, Cerna alude ao espazo de coalición de En Marea como un exemplo de colaboración para "quitar" ao PP do poder. Neste sentido, insiste nesa unidade para superar "o interese de sempre da elite económico-político-mediatica e a acomodación da autodenominada nova política á situación que resultou simplemente en substituír o bipartidismo por un tetrapartidismo".



A formación que xurdíu tras as diversas escisión do BNG destaca que o cenario político resultante das eleccións ao parlamento de Galicia e a irrupción do partido instrumental En Marea (EM), do que participa, "é a única novidade esperanzadora".



A cúpula de Cerna, con Consuelo Martínez, Paula Verao ou Luis Eiré, entre outros | Fonte: EP