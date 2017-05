A Fiscalía pide 25 anos de prisión por asasinato para o cidadán senegalés acusado da morte dunha moza en Lugo

A Fiscalía pide 25 anos de prisión por asasinato para o cidadán senegalés I.N., acusado da morte da moza Tatiana V.A. en abril de 2016 tras recibir 54 puñaladas con arma branca, así como dous anos e seis meses de cárcere por violencia habitual no ámbito familiar.

Segundo o escrito da Fiscalía con data 19 de maio, recollido por Europa Press, o Ministerio Público, ademais dos 25 anos de prisión polo delito de asasinato, reclama a prohibición de aproximarse a pais e irmán da vítima e de comunicarse con eles "por calquera medio" durante 35 anos.

Respecto do delito de asasinato, a Fiscalía considera, así mesmo, no seu escrito que concorre como agravante a "circunstancia mixta de parentesco" prevista no Código Penal.

Mentres, polo delito de violencia habitual no ámbito familiar, a Fiscalía solicita dous anos e seis meses de prisión, así como a privación do dereito á tenencia e porte de armas durante tres anos e a prohibición de aproximarse a pais e irmán de T.V.A. e de comunicarse con eles por calquera medio durante cinco anos.

O Ministerio Fiscal pide, así mesmo, que unha vez cumpridas as dúas terceiras partes da condena, ou ben cando o penado acceda ao terceiro grao ou á liberdade condicional, a pena privativa de liberdade que reste por cumprir sexa substituída "pola expulsión do territorio español, con prohibición de entrada durante dez anos".

En canto ás indemnizacións, a Fiscalía considera que debe abonar 90.000 euros ao pai da vítima e a mesma cantidade á nai, así como 35.000 euros para o irmán da falecida.

FEITOS

No seu relato, a Fiscalía indica que o acusado mantivo unha relación sentimental aproximadamente desde 2009 e durante máis de seis anos, con episodios de convivencia, con T.V.A., que residía en Lugo.

"Durante esta relación, fixo obxecto a T.V.A. de menosprecios, vexacións e agresións físicas, co fin de impor a súa vontade sobre a dela, menoscabando gravemente a harmonía da parella", segundo sostén a Fiscalía. A pesar diso, a vítima non quixo nunca denunciar os feitos, "porque temía a súa vinganza e as súas reaccións violentas", segundo engade.

A noite do 8 ao 9 de abril de 2016, sobre as 3,40 horas, a moza que tiña 24 anos, acudiu á habitación dunha pensión na Rolda da Muralla en Lugo, onde residía temporalmente o acusado, onde permaneceron durante unha media hora.

Sobre as 4,10 horas o acusado e a moza abandonaron a pensión e subiron no vehículo do pai da falecida, que conduciu a vítima ata a rúa Fonte dá Bica, onde o estacionou. "Neste lugar despoblado, afastado da presenza de calquera persoa, en hora próxima ás 4,35 horas desa mesma madrugada, o acusado, que decidira acabar coa vida de T. aproveitando a súa superioridade física e o feito de que ninguén podía acudir no seu defensa, atacouna cando estaba dentro do coche", segundo recóllese no escrito.

Segundo sostén a Fiscalía, utilizou "un coitelo ou arma branca similar, cunha folla de polo menos 11 centímetros de lonxitude, que cravou no seu corpo repetidamente, ata en 54 ocasións, provocándolle múltiples feridas inciso-contusas, sabendo que deste xeito aumentaría o sufrimento da vítima ata que se producise a súa morte, que tamén buscaba".

"Pola forma e o momento en que se produciu o ataque, nunha zona despoblada e deshabitada, en horas da madrugada, cunha arma branca e aproveitando a súa superioridade física, T. non puido realizar unha defensa eficaz fronte ao ataque do acusado, que buscou de propósito estas circunstancias", segundo considera no seu relato a Fiscalía.

Así, engade que "debido á multitude de coiteladas recibidas e ás zonas que resultaron afectadas", a vítima "non faleceu no acto, senón que permaneceu sufrindo polas feridas causadas un tempo próximo ás dúas horas, ata que se produciu a morte nun momento próximo ás 6.20 horas".