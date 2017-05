O cura de Xestoso cualifica de “pecado” as críticas de Rouco Varela ao Papa Francisco

“Rouco puxo a parir ao Papa Francisco diante dos seminaristas”, este foi unha das mensaxes que circularon hai uns días entre media curia eclesiástica de Murcia, onde o o cardeal Rouco Varela criticou duramente ao Papa Francisco nunha xuntanza con seminaristas. "Notábaselle un evidente menosprezo ao Papa", apuntaba un 'escandalizado' seminarista nun tuit.

Xenuflexión de Mariano Rajoy a Rouco Varela | Fonte: Getty.

"Non só é un escándalo, atreveríame a dicir que é un pecado", asegura o cura de Xestoso (Monfero), Luis Ángel Rodríguez Patiño, que non é a primera vez que critica duramente a Rouco Varela polos seus ataques ao Papa Francisco. Hai uns anos xa escribira unha carta criticando a súa actitude co novo pontífice. “Rouco puxo verde ao Papa Francisco, dicindo que non se interesa pola educación e contrapoñéndoo a Xoán Paulo II, que foi ou gran evanxelizador, que evanxelizou máis que os doce apóstolos xuntos", apunta.

Estas críticas de Rouco tiveron lugar a pasada semana no comedor do seminario de San Fulgencio de Murcia, tras a celebración das Vésperas. Na cea, había uns 70 seminaristas do seminario diocesano e do Redemptoris Mater dos Neocatecumenales, asi como os seus respectivos formadores. "Rouco parecía sentirse a gusto e con ganas de rajar. Tanto é así que nos tivo alí, contando as súas 'batallitas' ata as doce dá noite. E algunhas, como as referidas ao Papa Francisco, un pouco subidas de ton", conta uns dous presentes en cea-coloquio.

Mentres algúns seminaristas preguntábanse como era posible que "un cardeal podía estar a dicir estas cousas contra do Papa, Rouco Varela insistía en declarar publicamente o seu nulo afecto por Francisco". "Notábaselle un evidente menosprezo ao Papa, por non ser un bo teólogo e pola súa falta de capacidade evanxelizadora. E para apoiar a súa tese acudía, unha e outra vez, á comparación con San Xoán Paulo II e con Bieito XVI", sinala o cura de Xestoso que contou un presente na charla.

“Que un cardeal diga estas cousas do Papa, escandaliza. Pero que ou diga ante mozos en formación e, por tanto, influenciables ante a púrpura, escandaliza aínda máis a calquera persoa co máis mínimo sentido moral. Máis aínda, atreveríame a dicir que é un pecado", denuncia o párroco de Monfero.

“Non merece ser da Terra Cha”

Por iso di rotundo que “Rouco non merece ser da Terra Cha –é de Vilalva--”, apunta o cura de Xestoso nun comunicado. “O Papa coñece aos seus 'opositores' con nomes e apelidos. E sabe que continuarán poñendo paus na roda da súa revolución tranquila. Seríalle moi fácil descabezarlos. Pero non ou fará”, indica.

Luis Ángel Rodríguez destaca que o Papa Francisco busca que o sector máis conservador da Igrexa tamén “entre no cambio”. “Aínda que iso lle custe tempo e doures de cabeza. Sabe que só poderá cambiar a igrexa con prudencia e lentitude, porque un terzo dous bispos do mundo rema na súa contra”, engade.