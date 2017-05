Carlos Casares baixo o prisma de Paco Rodríguez

Ao escritor recoñécelle o mérito de ser un dos pioneiros en introducir a lingua galega no ensino medio, circunstancia pola que se gañou non poucos problemas co aparato franquista. Rodríguez, nun artigo en Terra e Tempo, cre que nas celebracións deste ano este dado foi obviado e censurado coa finalidade política de remover a polémica ao redor das linguas no ensino.

Carlos Casares

No seu perfil, o ex-líder da UPG vencella a Casares co fraguismo por ter aceptado daquela a presidencia do Consello de Cultura Galega. Tampouco lle perdoa que como articulista denunciara en varias ocasións a suposta radicalidade dos postulados ideolóxicos e lingüísticos do nacionalismo de esquerdas.

Sobre a súa traxectoria, Rodríguez escribe que “esta acomodación sería respectábel se non o conducise a compromisos políticos que o levaron, nalgunhas ocasións, a ser agresivo, ironicamente desprezativo e mesmo partícipe de decisións que non se acomodan cun espírito intelectual demócrata , simplemente galeguista e liberal, da liberdade da conciencia e do pensamento, respecto de marxinados, perseguidos ou represaliados por defenderen e usaren o idioma do país, ou simplemente polas súas ideas”.