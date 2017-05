A xerencia do Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS) indicou que o novo equipo de radio diagnóstico adquirido polo hospital non será "para uso exclusivo" da área de cardiología senón que "está contemplado que se poida compartir co servizo de radioloxía".

Segundo fontes da xerencia ás que tivo acceso Europa Press, o servizo de cardiología terá "prioridade" no uso dos equipos recentemente adquiridos --un de Tomografía computarizada (Tac) e outro de Resonancia magnética-- debido ao "plan de mellora de calidade asistencial".

Así, tras remarcar que o seu uso non será exclusivo para esta área, o CHUS alega que as enfermidades cardiovasculares "están asociadas a unha elevada taxa de mortalidade" e, por tanto, "requiren un diagnóstico acelerado".

Este venres, a deputada do BNG Montse Prado denunciou a "adquisición irregular" dun equipo de radio diagnóstico no CHUS que, segundo a nacionalista, sería destinado "para uso exclusivo" do servizo clínico de radioloxía en prexuízo do "resto" de patoloxías".

Deste xeito, o Bloque rexistrou unha proposición non de lei na que instan ao Sergas a ofrecer explicacións sobre esta cuestión, denunciada pola Sociedade Española de Radioloxía Médica (Seram), que critica que a súa utilización "exclusiva" para a área de cardiología "fragmentaría a igualdade" dos pacientes no acceso a estes servizos de diagnóstico.

Ademais, o BNG e a Seram ven na cesión deste equipamento por parte da empresa Medtronic --habitual subministrador da área de cardiología-- unha "contraprestación" pola compra de "diverso material" para este servizo.