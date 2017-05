En Marea pregunta no Congreso polo crime de O Ceao (Lugo), aínda sen resolver tras 23 anos de investigación

A deputada de En Marea nas Cortes Yolanda Díaz rexistrou unha batería de preguntas no Congreso nas que cuestiona ao Goberno estatal polo dobre asasinato de O Ceao, Lugo, que continúa sen resolverse tras 23 anos de investigación.

Segundo recolle un comunicado emitido este venres por En Marea, Díaz, a petición da agrupación comarcal de Lugo de Esquerda Unida, insta o Goberno a non permanecer "impasible" ante o "sufrimento" infrinxido ás familias das vítimas tras 23 anos desde o crime.

Así, En Marea critica a "impunidade" dun caso que "causou e segue a causar unha notable alarma social", á vez que recolle as críticas de EU Lugo que considera que "a rigorosidade do traballo policial tería que extremarse" para, deste xeito, poder desenvolver "unha investigación eficaz e áxil".

"Unhas familias humildes e traballadoras levan toda unha vida dedicada aos trámites nos xulgados e a esixir publicamente que se administre xustiza, algo ao que toda a cidadanía ten dereito", subliñou a coordinadora comarcal de EU Lugo, Isabel Sánchez.

O 30 de abril de 1994, dous empregados do Cash Marca situada no Polígono de Ou Ceao --o reponedor Esteban Carballedo e a caixeira Elena López-- foron asasinados a tiros no propio supermercado.