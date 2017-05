Copasa e Acciona acaparan as grandes obras públicas galegas

A guerra que comezaron hai unhas semanas Acciona e Copasa a conta da adxudicación dos accesos ferroviarios ao Porto Exterior de Ferrol non se entendería sen examinar o que suman as dúas empresas en obra pública en Galicia. O pasado ano Acciona levou 91 millóns de euros, fronte aos 77,67 de Copasa. As dúas moi lonxe da terceira Ogmios, que só contratou obras por pouco máis de 21 millóns.

José Luís Suárez de COPASA

E é que o montante total dese contrato acendeu a case 72,5 millóns de euros, unha suma que supón, practicamente, a facturación anual das dúas empresas só nunha única obra. Por iso, a principios de marzo Acciona denunciou que esta adxudicación podía dar lugar a un delito de “prevaricación, tráfico de influencias e malversación”. Unha denuncia moi rara entre grandes construtoras e que, finalmente, desestimou o Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuais, dependente do Goberno central.

O pastel da obra pública é do máis apetecible para as grandes construtoras. De feito o pasado ano supuxo para as construtoras de Galicia o ingreso de 409 millóns de euros dos 610 millóns adxudicados en concurso públicos, o 67% do total. Non obstante, das cinco grandes que recibiron, só dúas teñen sede en Galicia, Copasa e Ogmios, precisamente, as dúas foron da man, xunto con Geotunel, nunha UTE na adxudicación denunciada por Acciona.

Proxectos como o do AVE, a construción dos tramos das autovías pendentes, sobre todo a de Santiago-Lugo, ou os accesos ferroviarios ao porto exterior de Ferrol son as grandes obras públicas pendentes e máis suculentas en conto ao orzamento da adxudicación. De feito, supoñen máis dun 40% do total das adxudicacións do pasado ano, 235 millóns en concursos públicos que dependen do Estado.

O resto son de obras públicas da Xunta ou dos concellos e deputacións. Así, o Goberno galego destinou 178,6 millóns, e os organismos provincias e concellos, pouco máis de 177 millóns. Con todo son estas últimas institucións a que máis contratan con empresas de Galicia. En total, o pasado ano, 143,2 millóns adxudicados por concellos (93,5% do total) e 33,8 das deputacións (o 88,4%) quedaron no país. Unha cifra que se rebaixa ao 70% no caso da Xunta e a case un 44% no caso das adxudicacións do Goberno español.

José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona | Fonte: EP

Acciona, a predilecta da Xunta

Con todo, desde que Feijóo é presidente da Xunta a construtora que máis obra pública adxudicada leva é Acciona, con sede social en Madrid. En total son 227 millóns de euros, o 10,4% de total da obra pública executada en Galicia desde 2009 ata o 2016.

Segundo os datos da Federación Galega da Construción, a segunda empresa é Copasa, de Ourense, que suma 203 millóns de euros, en total o 9,3% das obras. Siguenlle empresas tamén galegas, C. Taboada y Ramos, de Lalín, con 97,2 millóns e CRC Obras y Servicios, da Coruña con 97 millóns.