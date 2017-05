O alcalde de Lalín perde a moción de confianza ligada á aprobación dos orzamentos, pero descarta unha censura

O goberno municipal de Lalín (Pontevedra), encabezado por Rafael Cuíña, perdeu este luns a cuestión de confianza vinculada á aprobación do orzamento ao sumar o PP os seus 10 votos co do concelleiro que deixou Compromiso por Lalín (CxL) para irse ao grupo de non adscritos, Juan José Cruz.

Tras a perda da confianza do pleno ábrese un prazo dun mes para presentar unha moción de censura, que, de non presentarse, ou de non saír adiante, derivará na aprobación das contas públicas.

Ao termo do pleno, en declaracións a Europa Press, o propio rexedor expresou a súa "absoluta tranquilidade" en canto á posibilidade de que se materialice. E é que, como dixo, o "tránsfuga", en alusión ao edil que deixou o goberno, "non pode votar", de modo que a aritmética permitiralle manter as rendas de Lalín.

Pola súa banda, conta cos votos ao seu favor do cinco concelleiros do seu grupo (CxL), o tres do PSOE, o único representante do BNG e a edila de Agrupación de Electores Plataforma Aberta Cidadá (Apac).

Nesta conxuntura, o que lamentou é que se atrase a aprobación dos orzamentos municipais. "Estas manobras políticas, aínda que lexítimas, só prexudican aos veciños", sostivo, "un pouco triste" por manter a prórroga das contas do pasado ano no canto de poder contar con "máis recursos" para Lalín.

"GOBERNO DÉBIL"

Mentres o primeiro edil de Lalín subliña que o PP "quedará en evidencia" se presenta a moción de censura, o portavoz dos populares, Xosé Crespo, destaca que Cuíña quedou "retratado" na sesión plenaria deste luns.

Tras explicar a Europa Press que se dará un tempo para decidir o seu seguinte paso fronte a un goberno "moi débil" e que "mente constantemente" a pesar de "presumir de transparencia", o exalcalde non descartou rexistrar a censura aínda que non conte cos suficientes votos para que se aprobe.

"Ímolo a analizar", proseguiu, sen deixar de arremeter contra "un goberno nefasto" que "perde o tempo en leas internas" e carece de "xestión". Tanto é así que, segundo as súas palabras, todo o diñeiro dos lalinenses "métese en festas", sen que se puxo en marcha ningunha medida reseñable.