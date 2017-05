O portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, avisou de que "o apoio de Foro Asturias" aos Orzamentos Xerais do Estado "pagarao o AVE galego" e criticou que o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "entréguese gratis" ao Goberno do Estado "sen negociar mellora algunha para Galicia".

O portavoz de En Marea, Luís Villares, en rolda de prensa | Fonte: Europa Press

Nunha rolda de prensa ofrecida este luns, Villares denunciou que este "apoio" de Foro Asturias ás contas xerais do Estado suporá "que se atrasen as obras do AVE a Galicia ata un prazo de tres anos".

Así mesmo, censurou que as conversacións do PP con outras formacións para conseguir sacar adiante os orzamentos deixen ver que "cando o Goberno quere negociar, negocia". "Unha vez máis queda en evidencia o nulo peso político de Feijóo no Estado", asegurou para referirse ao acordo do Executivo de Rajoy con Nueva Canarias en relación ás cotas de pesca.

Villares considerou "inédita" esta situación que, na súa opinión, "demostra que cando quere, o Goberno escoita aos pescadores". "Por tanto, cando non atende ás súas demandas é porque non lles interesa escoitar e non que existan impedimentos de carácter técnico ou de calquera tipo", sinalou.

Fronte a iso, considerou que Feijóo "podería conseguir melloras para as distintas artes de pesca e especies como a sardiña, a xarda ou a pescada". Con todo, augurou que isto "non sucederá" xa que "ao Goberno nunca lle convén negociar melloras para Galicia".

MOCIÓN DE CENSURA

Ademais, recoñeceu que a visión de En Marea é, "do mesmo xeito que a do grupo confederal de Podemos", "antitética" á do Partido Popular polo que considera que "pouco cabe negociar" con esta formación senón "máis ben o contrario".

Neste punto, volveu a defender a necesidade de levar a cabo a moción de censura contra o Goberno de Rajoy que "exprese politicamente o desexo dunha maior democracia". "Ese é o camiño e non darlle aire ao PP para que aprobe os seus orzamentos", indicou.

PACTO DE ESTADO CONTRA A VIOLENCIA

Villares pronunciouse deste xeito nunha rolda de prensa que arrincou verbalizando a "total condena" de En Marea aos asasinatos machistas ocorridos este fin de semana en distintos puntos do Estado. Ademais, reclamou un "cambio, cultural, educativo e social profundo" que leve á "toma de conciencia" de toda a sociedade ante calquera acto de machismo.

Neste sentido, fixo unha chamada de atención ante a necesidade de conseguir un "pacto de Estado" para combater esta secuela que conte "non só con medidas orientadas á represión" senón "con carácter preventivo" para que se poidan crear as condicións para acabar coa violencia machista".