Unha tese mostra a utilidade dos mapas de radon residencial para coñecer o seu efecto sobre a saúde

O Código Europeo Contra o Cancro, publicado en 2014 pola Axencia Internacional de Investigación en Cancro da Organización Mundial da Saúde, sinala o gas radon como unha das exposicións ambientais prioritarias a reducir. En Galicia, cunhas características xeolóxicas do chan moi particulares, docentes da Universidade de Santiago de Compostela (USC) elaboraron un Mapa do Radon, que sitúa as provincias de Ourense e Pontevedra como as de maior risco e onde se observa gran variabilidade entre municipios.

Mapa do radon en Galicia. As zonas vermellas son as máis afectadas | Fonte: USC.

Precisamente a especialista en Medicamento Preventivo e Saúde Pública Raquel Barbosa Lorenzo empregou na súa tese doutoral os datos do Mapa do Radon de Galicia elaborado na USC para coñecer se a exposición a este gas residencial pode estar relacionada con cancros diferentes ao pulmonar ou coa enfermidade pulmonar obstrutiva crónica.

Así, atopou indicios de que a exposición a radón residencial podería estar asociada coa aparición de enfermidade pulmonar obstrutiva crónica e cos ingresos por esta enfermidade, do mesmo xeito que podería haber algunha relación co cancro de estómago. En calquera caso, a doutora insiste en que aínda que estes resultados deben ser tomados con cautela, os mapas de radon "poden empregarse para analizar a súa relación con outras enfermidades".

No seu estudo tomaron parte máis de 2.000 galegos, aos que se mediu o radon interior nos seus domicilios. A particularidade do traballo foi a potencial consideración do mapa de radon como un instrumento epidemiolóxico que permite medir a posible relación dos niveis deste coa aparición das enfermidades mencionadas.

A tese 'Uso epidemiolóxico dos mapas de radón residencial. O exemplo do Mapa de Radon de Galicia', cualificada cun sobresaliente Cum Laude, dirixírona os profesores de Medicamento Preventivo e Saúde Pública da USC Alberto Ruano Raviña e Juan Miguel Barros, codirector e director do Laboratorio de Radón de Galicia, respectivamente.

NIVEIS

Na actualidade, os niveis de radon residencial no ámbito municipal pódense consultar na páxina web do Laboratorio de Radon de Galicia, o de referencia para o noroeste de España, xa que os seus membros participaron no informe sobre o radón da Organización Mundial da Saúde.

O Laboratorio de Radón de Galicia da USC fora comisionado polo Consello de Seguridade Nuclear para a medición en 11 provincias españolas no marco do mapa español. O galego conta na actualidade con máis de 3.400 medicións noutros tantos domicilios da xeografía galega.