Unha aplicación móbil da Xunta recomenda consumir santiaguiños en época de veda

A aplicación móbil da Consellería do Mar “Non peques, non piques”, destinada a ofrecer datos sobre vedas, época óptima de consumo e tallas mínimas, anima, curiosamente, a consumir o santiaguiño en plena época de veda. Así o dixo no debate dunha proposición non de Lei na Comisión de Pesca a portavoz de Pesca do Grupo Socialista, Loli Toja.

Santiaguiño | Fonte: percebemar.com

A responsable socialista advirte que, segundo esta app, a “época óptima de consumo” é o mes de xullo para un crustáceo que, segundo o Plan Xeral de Explotación Marisqueira, só se pode pescar entre o 1 e o 5 de xaneiro e entre o 1 de outubro e o 30 de decembro. Toja concluíu que “o santiaguiño se atoparía en veda na época óptima para o seu consumo”.

Ademais, sinala que a nova aplicación móbil, posta en marcha na Semana Santa, “anima a non respectar o tempo de veda, infrinxindo a legalidade”. Algo semellante sucede co polbo, explicou, que a Consellería recomenda consumir durante todo o ano, esquecendo que esta especie dispón dunha veda dun mes.

“Parécenos que a aplicación pode ser útil, pero o certo é que tal cal está induce a erro, induce a consumir en época de veda, especialmente o santiaguiño”, indica. Por iso reclama “adecuar os períodos de recomendación de consumo de peixes bivalvos, cefalópodos, crustáceos, equinodermos, gasterópodos e peixes, aos períodos nos que o seu consumo estea autorizado, e non en período de veda”.