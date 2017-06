O neto de Fraga, da universidade directo ao Parlamento Europeo

Segundo o seu perfil en Linkedin, Fraga Pedroche conseguiu ese posto nada máis rematar a licenciatura de Dereito na Universidade Complutense, en 2012. De acordo a El Cofidencial, o PP en Bruxelas asegura que, malia isto, o mozo cumpre o requisito do Parlamento Europeo, que establece que os asesores parlamentarios deben demostrar polo menos tres anos de traxectoria profesional.

Manuel Fraga Pedroche nunha imaxe do seu Linkedin

No citado perfil de Linkedin non especifica outra experiencia que a do propio Parlamento. O avogado presta asistencia aos eurodeputados Esteban González Pons, Pilar Ayuso, Rosa Estarás, Esther Herranz, Verónica Lope, José Ignacio Salafranca e Ramón Luis Valcárcel.