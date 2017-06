A Cociña Económica de Ferrol recibe máis de 3.000 euros recadados coa venda dun manual de electrocardiogramas

Dous profesionais da sanidade publica, o cardiólogo Emiliano Fernández-Obanza, pertencente ao Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (CHUF) e a profesional de enfermaría do Complexo Hospitalario Universitario de Vigo (CHUVI), María Blanco, entregaron un donativo á Cociña Económica de Ferrol de 3.116 euros, que lograron tras a venda de 700 exemplares da primeira edición da guía formativa 'Electrocardiografía Básica'.

O acto de entrega realizouse nunha das salas de dirección do Hospital Arquitecto Marcide e, segundo asegurou Emiliano Fernández-Obanza, a "iniciativa foi dos dous". "Démonos conta de que existía un déficit na formación dalgúns dos profesionais de enfermaría e medicamento", ratificou, polo que decidiron crear este libro de nocións básicas.

"Tras facer as primeiras copias, vimos que á xente gustoulle e tiña unha gran aceptación, pasando das 300 copias iniciais ás 700 finais, o que baixou o prezo, e quedándonos un exceso de diñeiro, co que quixemos transmitir unha mensaxe no que a atención médica e os profesionais da saúde non só abarcan atención clínica, senón que tamén é moi importante a concienciación da solidariedad", dixo.

O cardiólogo apuntou que a recadación se logrou "coas achegas dos profesionais tanto de Ferrol como de Vigo". En vista da demanda que segue tendo do manual, exponse "o facer novas edicións, pero nas que, de habelas, seguirá contando cun parte solidaria"

AGRADECEMENTO

Pola súa banda, o presidente da Cociña Económica de Ferrol, Antonio Tostado, agradeceu "o xesto de solidariedade destes profesionais da saúde pública, tanto dos de Vigo como dos de Ferrol, e o seu alto compromiso ético".

Tostado tamén lembrou que "con cinco euros ao día" a institución dá para comer a unha persoa, "unha necesidade elemental e inmediata", ao mesmo tempo que aproveitou para "pór en valor a sanidade pública" Española, "que é a mellor de mundo".