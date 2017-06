A presidenta da Comunidade e do PP de Madrid, Cristina Cifuentes, afirmou este mércores que o "terror islamita non vencerá aínda que leve a heroes como Ignacio Echeverría", o galego veciño de Las Rozas que faleceu no atentado de Londres da semana pasada.

Cristina Cifuentes PP | Fonte: Europa Press

"O terror islamita non vencerá aínda que leve a heroes como Ignacio Echeverría, asasinado en Londres mentres defendía a unha muller", indicou Cifuentes na súa conta na rede social Twitter, unha vez que se coñeceu a través da súa familia que era unha das persoas que morreu durante o atentado.

"Ignacio non sobreviviu ao momento do atentado. Grazas a todos os que lle quixestes e coidastes. Sabemos que non somos os únicos tristes", publicou a súa irmá en Facebook.