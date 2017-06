A CNMC multa con 20.000 euros a unha gasolineira de Viveiro e 4.600 a 2 de Guitiriz (Lugo) por non achegar información

A Comisión Nacional dos Mercados e a Competencia (CNMC) impuxo unha multa de 20.000 euros a unha gasolineira de Viveiro e outra de 4.600 euros a dúas estacións de enchido de Guitiriz (Lugo) por senllas infraccións graves por non achegar información.

Gasolineira | Fonte: Europa Press

Pola súa banda, a sanción a Praia de Área, S.L., na estrada de Xubia a San Cibrao, en Viveiro, débese a que "non remitiu prezos durante as 481 semanas comprendidas desde o inicio da súa obrigación (semana 45 de 2006) ata a semana inmediatamente anterior á data de comprobación dos datos (semana 3 de 2016)", segundo recolle o expediente.

Durante este período, esta gasolineira "en ningún momento declarou a súa adhesión aos prezos reportados polo operador". Ademais, tampouco remitiu as vendas correspondentes ao ano 2014, de aí os 20.000 euros de multa.

Mentres, a multa ás dúas estacións de servizo nas marxes esquerdo e dereito da A-6 en Guitiriz están motivadas porque a sociedade Cafestore S.A.U., xestor das gasolineiras, "omitió a remisión da correcta indicación das coordenadas xeográficas" e tamén a da información semanal periódica sobre prezos de venda ao público.

Este último incumprimento, segundo concreta o expediente, responde a tres semanas de 2014, unha ducia de 2015 e ata oito semanas do ano 2016.

MULTA TOTAL

En total, a CNMC comunicou este venres multas por importe total de 88.000 euros a once xestores de estacións de servizo por incumprir a súa obrigación de informar o Ministerio de Enerxía, Turismo e Axenda Dixital de prezos semanais e cantidades anuais vendidas de produtos petrolíferos.

Esta obrigación de información vén recollida nunha orde publicada en xullo de 2007 e o seu incumprimento supón a comisión de infraccións graves da lei do sector de hidrocarburos.

Segundo o organismo presidido por José María Marín Queimada, as empresas sancionadas incorreron en distintos incumprimentos da obrigación de remisión de información requirida pola dita orde.

En concreto, as estacións de servizo multadas pola CNMC son Box Cars New (sanción de 8.900 euros); María Luque Lujano (12.100 euros); Seven Oil (5.500 euros); Arpaoil (4.700 euros), Praia Area (20.000 euros); Maldonado e Méndez (6.800 euros); Combustibles Manchegos (1.800 euros); Cafestore (4.600 euros); Río Pancrudo Sociedade cooperativa (9.100 euros); É Menorca (10.000 euros) e Beroil (4.500 euros).

As resolucións poden ser recorridas ante a Audiencia Nacional no prazo de dous meses, de conformidade co establecido na disposición adicional cuarta, da mencionada lei do 98.