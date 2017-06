Dous puntos menos na escola por usar Galiza

“Dun punto de vista lingüístico, considerar erróneo "Galiza" non se sustenta. A propia Real Academia Galega, que é a que ten nestes momentos a potestade para estabelecer a norma oficial do noso idioma, considéraa unha "forma lexitimamente galega". Así mesmo, moitas e moitos lingüistas constatamos a través dos nosos estudos que, se non for por razóns de presión política, ninguén dubidaría que a única forma válida e xenuína para designar o noso país en galego é esa. Mais, como vostede moi ben coñece, se non for tamén por razóns de presión política, o noso idioma tería unha situación máis saudábel que a que ten, por exemplo no ensino”. Esta é a misiva que o ex presidente da Mesa, Carlos Callón lle remitiu á directora do CEIP Santa Irene, de Porto do Son. Pódese ler íntegramente na sección GC Aberto.

Mapa de Galiza de Nós-UP