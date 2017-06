A débeda pública galega pasou de 4.859 a 11.582 millóns de euros na era Feijóo

A débeda pública de Galicia ascendeu un 6,7% no primeiro trimestre do ano en relación co cuarto trimestre de 2016, de modo que alcanzou os 11.582 millóns de euros, o que representa o 19,8% do produto interior bruto (PIB) do país, 1,1 puntos máis.

Moedas, euros, billetes, diñeiro | Fonte: Europa Press

Segundo os datos que publica este xoves o Banco de España, o incremento da contía da débeda pública galega en taxa anual --no primeiro trimestre de 2017 respecto ao primeiro do pasado ano-- foi do 8,84%. Ademais, pasou do 18,9% do PIB ao 19,8%, nove décimas máis.

En 2009, cando o PPdeG de Alberto Núñez Feijóo chegou á Xunta, a débeda pública galega estaba en 4.859 millóns de euros. O dato actual case multiplica por 2,5 aquel (un aumento do 138,4%). Nese ano era o 8,6% do PIB, fronte ao 19,8% actual.

EMPRESAS PÚBLICAS

Mentres, a débeda das empresas públicas non incluídas no sector de administracións públicas de Galicia sitúase en 21 millóns de euros no primeiro trimestre, tres máis que no trimestre anterior, pero nove menos que no mesmo período de 2016.

En termos porcentuais, significa pasar practicamente a un 0% do PIB, fronte ao 0,1% que representaba esta débeda de empresas públicas na marzo do exercicio anterior.

En 2009, este apartado rexistraba 195 millóns de euros, un 0,3% do PIB, co que ata a actualidade deuse unha redución significativa.

CONXUNTO ESTATAL

A débeda do conxunto das administracións públicas do Estado bateu unha nova marca no primeiro trimestre do ano, cun aumento de 21.767 millóns de euros fronte ao trimestre anterior, ata situarse en 1,12 billóns de euros, o que representa o 100,4% do PIB. En taxa interanual subiu un 2,9%.

O Ministerio de Economía indica que a débeda en porcentaxe do PIB é 0,8 puntos porcentuais inferior á do primeiro trimestre do ano pasado e asegura que o nivel alcanzado pola débeda pública débese, entre outras cousas, ao diferente calendario de emisións e amortizacións.

A pesar deste novo repunte, o departamento de Luis de Guindos asegura que "á marxe das oscilacións puntuais", ao final do exercicio cumprirase o obxectivo para o conxunto do ano, situado no 98,8% do PIB.

Do total do endebedamento público entre xaneiro e marzo, 987.846 millóns de euros están en mans da administración central, o que supón un incremento do 1,9% respecto ao trimestre anterior; mentres que as comunidades autónomas elevaron a súa débeda un 0,8%, ata os 279.264 millóns. Os concellos, en cambio, reduciron a súa débeda un 1,6%, ata os 31.567 millóns.