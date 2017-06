O Atlantic Fest arrinca o 30 de xuño na Illa de Arousa con Los Planetas e The Temper Trap como cabezas de cartel

Cunha filosofía similar á edición inaugural celebrada o pasado ano preséntase o Atlantic Fest 2017, que terá de novo por escenario a A Illa de Arousa (Pontevedra) os días 30 de xuño e 1 e 2 de xullo. "É un festival de día, de corte familiar e que se celebra nunha contorna natural privilexiado" e que terá a Los Planetas e a The Temper Trap como cabezas de cartel, destacou o seu organizador Antonio Caneda.

"A idea é que igual que un día calquera se vai ao cinema, ao teatro ou a un campo de fútbol tanto os mozos como as familias con nenos poidan vir un día a un festival a escoitar uns concertos de música", engadiu.

Para Antonio Caneda, o festival tamén se caracteriza por abrir espazos e escenarios tanto a grupos consagrados da escena nacional e internacional como a bandas galegas emerxentes, nun equilibrio case do 50 por cento.

O CARTEL

No apartado artístico a actividade central sitúase o sábado 1 de xullo no escenario situado xunto á praia de O Bao. Por alí, desde as doce do mediodía ata o catro da madrugada pasarán The Temper Trap, Los Planteas, Lori Meyers, Máximo Park, Delorean, L.A., Anni B Sweet, Joe Crepúsculo, Apartamentos Acapulco e Electric Feels.

Na xornada de apertura do festival, a do venres 30 de xuño, Os Amigos do músicos e Rosalía e Raúl Refree actuarán no auditorio municipal. Haberá ademais outro tres concertos repartidos por tascas e bares da localidade, nos que actuarán Sen Senra, Mounqup e King of the Beach.

A mañá do domingo 2 de xullo terá como protagonistas a Puma Pumku que actuarán na praza de Abastos. En torno ao mediodía sucederanse en diversos establecementos hostaleiros os concertos de Dois, Esposa e Birds are Indie.

'ZONA KIDS'

O recinto central do festival disporá dunha zona específica para nenos na que ao longo da xornada do sábado desenvolveranse diversas actividades como talleres de marionetas e de instrumentos musicais, sesións de cinema infantil e un taller musical de pop.

Do mesmo xeito que na pasada edición o festival contará cunha zona Galician Tunes na que se habilitará un espazo para todos os profesionais do sector, xa sexan músicos, selos discográficos, promotoras ou festivais. Nesta área tamén se impartirán cursos e charlas a preto da industria cultural e terán lugar os showcases dalgúns artistas emerxentes.

ACAMPADA A PÉ DE PRAIA

A zona de acampada do Atlantic Fest, á que terán acceso quen adquiran o abono do festival, estará situada na contorna da praia de Area de Secada. Para conectar esta zona co centro urbano da Illa e o recinto do escenario principal disporanse uns autobuses que cun percorrido circular estarán en funcionamento durante o tres días do festival.

Os abonos xa están á venda e a web do Atlantic Fest a un prezo de 48 euros máis gastos de xestión. En caso de adquirilos o venres 30 de xuño ou o sábado 1 de xuño no despacho de billetes do festival o seu prezo será de 55 euros. Os menores de 12 anos teñen entrada libre.